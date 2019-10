Vitória recebe Sport para acabar com jejum de cinco jogos em casa

O Vitória está na margem de depender apenas do fator casa para se garantir na Série B de 2020. A conta é simples: o rubro-negro não pode perder mais nenhum jogo em Salvador até o final da temporada.

O problema é que o Leão vai enfrentar na noite desta quinta-feira (3), a partir das 21h30, um dos favoritos ao acesso à Série A e que vem em ótima fase. Trata-se do Sport, num clássico nordestino na Fonte Nova pela 26ª rodada.

O rubro-negro baiano está em 18º lugar na tabela, com 25 pontos, e não sabe o que é ganhar há quatro rodadas – são três derrotas e um empate na sequência. Já o pernambucano venceu quatro das últimas cinco partidas – só a derrota por 2x0 para o América-MG, em Recife, pela 23ª rodada, fugiu do roteiro.

Outro problema para o Vitória: ainda que vença o Sport nesta quinta-feira, a equipe não terá como deixar a zona de rebaixamento. Isso porque o Londrina, 16º colocado e primeiro fora do Z4, aparece com 28 pontos, mas com dois triunfos a mais que o time baiano.

Já que a zona de tranquilidade não pode ser alcançada ainda nesta rodada, o Leão precisa mirar para o campeonato como um todo. A média histórica para escapar do rebaixamento na era dos pontos corridos da Série B – iniciada em 2006 – é de 44 pontos.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda para o time que alcançar os 44 pontos é atualmente de 13%. Ou seja, um risco pequeno.

Fator casa

Para chegar aos 44 pontos, o rubro-negro precisará somar mais 19. Contando com o duelo com o Sport, restam 13 rodadas até o final da Série B – portanto, são 39 pontos a serem disputados.

Olhando por essa perspectiva, ainda dá para a equipe fugir da Série C contando só com os jogos em casa. Serão sete partidas em Salvador até o final da competição – ou seja, 21 pontos a serem disputados como mandante.

Eis o problema central: essa possibilidade depende do jogo com o Sport. Se perder para a equipe pernambucana, restará ao Leão baiano apenas 18 pontos a disputar em casa. Assim, não contará só com o efeito mandante para escapar do rebaixamento.

O técnico Geninho comentou justamente essa matemática em casa que ainda favorece o Leão baiano: “Temos sete jogos em casa ainda, então só com os jogos em casa dá para sair. Como às vezes fica difícil ganhar em casa, temos que nos programar para ganhar alguns pontos fora. As chances existem”.

O comandante rubro-negro está certo: é complicado confiar apenas no fator casa para conseguir os pontos necessários. O Vitória tem uma campanha equilibrada como mandante. São quatro triunfos, quatro empates e quatro derrotas – a 16ª da Série B.

Por fim, a equipe tenta acabar hoje com o jejum de cinco partidas sem vencer em Salvador, com quatro empates em 0x0 e uma derrota – 1x0 para o Guarani. A última vitória foi em 10 de agosto, 2x0 sobre o Paraná.

O time

Geninho terá o retorno de um titular e o desfalque de outro para enfrentar o Sport. O zagueiro Éverton Sena, que já iniciou 18 jogos nesta Série B e marcou dois gols, está de volta, recuperado de lesão.

Capitão da equipe, Baraka está fora. O volante deixou o campo ainda na primeira etapa do duelo com o Bragantino com dor numa das coxas. Foi diagnosticada lesão muscular e ele acabou vetado.

Éverton Sena terá que disputar vaga com Dedé, que disputou as duas partidas sob comando de Geninho como titular e teve bom desempenho. Para a vaga de Baraka, o substituto será Léo Gomes.

O maior problema de Geninho está do meio-campo para frente. O técnico criticou a atuação do setor após a derrota para o Bragantino, quando escalou Wesley, Gedoz e Chiquinho na criação e Caicedo como centroavante.

“Não estamos tendo trabalho de meio-campo. A bola está passando para o ataque de maneira direta. A gente não trabalha pelo meio e precisamos de mais jogadas pelos lados. Temos que ir trocando o pneu com o carro andando”, lamentou Geninho.

A equipe titular deve ter Martín Rodríguez; Van, Éverton Sena, Ramon e Capa; Leo Gomes, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Wesley, Jordy Caicedo e Chiquinho.