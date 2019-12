Vitória renova com lateral Thiago Carleto por dois anos

Um dos destaques do Vitória na atual temporada, o lateral esquerdo Thiago Carleto ficará na Toca do Leão por mais dois anos. O jogador renovou contrato com o rubro-negro até o final de 2021. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (4) pelo presidente do clube, Paulo Carneiro, através do Twitter. "Acabei de renovar com Carleto por 2 anos", publicou o dirigente em sua conta pessoal.

Acabei de renovar com Carleto por 2 anos.#associarjá#vitoriaprimeiradivisão — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) December 4, 2019

Thiago Carleto chegou ao Vitória em 1º de outubro e foi logo mandado para campo. Estreou no dia 8, no triunfo por 3x1 contra o Oeste, no Barradão, e não saiu mais do time.

O lateral de 30 anos foi titular em 11 partidas da Série B e jogou os 90 minutos de todas elas. Carleto só desfalcou a equipe na antepenúltima rodada da competição. Estava suspenso na 36ª rodada, quando o Leão perdeu para o América-MG, por 2x1, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Peça fundamental na permanência do rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro, Carleto se tornou um dos líderes do grupo e referência na bola parada. Marcou três gols, sendo dois de pênalti e um de falta. O lateral ajudou o Vitória, e o clube baiano fez o mesmo com ele. Em entrevistas concedidas na reta final da temporada, o jogador revelou que reencontrou a felicidade de jogar futebol na Toca do Leão.

Antes de ser emprestado ao Vitória pelo Ceará, Thiago Carleto passou por um período conturbado na equipe cearense. De fevereiro a setembro, ele disputou apenas 12 jogos com a equipe alvinegra.

Ele é a segunda peça do elenco que renova contrato. A primeira foi o técnico Geninho, confirmado por mais uma temporada. O elenco está de férias e se apresentará para a pré-temporada no dia 2 de janeiro.