Vitória renova com mais três jogadores para 2020

A primeira semana após o término da Série B tem sido de intensa movimentação no planejamento do Vitória para 2020. Nesta sexta-feira (6), o presidente Paulo Carneiro anunciou a renovação de mais três jogadores: o lateral direito Jonathan Bocão, o volante Romisson e o atacante Felipe Garcia.

Acertamos com Gabriel Bispo(sub23) e Van(Prof) em definitivo e renovamos com Jonathan Bocão, Romisson e Felipe.Vamos contratar muito menos. — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) December 6, 2019

Do trio, Felipe Garcia é o que mais atuou com a camisa rubro-negra. O ponta de 29 anos disputou 24 partidas no ano, sendo 21 na Série B, duas na Copa do Nordeste e uma no Campeonato Baiano. Foi titular em 11 e anotou dois gols – contra São Bento e Oeste.

Contratado em outubro, Jonathan Bocão fez quatro partidas (duas como titular) pela Série B antes de machucar e sair do time por causa disso. Tem 27 anos.

O volante Romisson, 23 anos, é outro que só atuou com Geninho. Embora tenha sido contratado em maio, ainda com Claudio Tencati no comando, ele não recebeu oportunidade com o treinador da época nem com os sucessores Osmar Loss e Carlos Amadeu. Estreou em outubro e entrou em campo seis vezes, sendo três como titular, inclusive no último jogo da temporada, contra o Coritiba, na última rodada da Série B.

Com eles, o Leão chega a seis ampliações de contrato de atletas que defenderam o clube em 2019. Antes, os laterais Thiago Carleto e Van e o volante Gabriel Bispo também acertaram a permanência. Outro que fica para a próxima temporada é o treinador Geninho.