Vitória renova com o volante João Pedro até o fim de 2024

O volante João Pedro ficará no Vitória até dezembro de 2024. O jogador estava emprestado pela Portuguesa Santista e teve boa temporada com a camisa rubro-negra. Por isso, o Leão decidiu exercer o direito de compra e adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta.

O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quinta-feira (2).

João Pedro tem 22 anos e chegou à Toca do Leão no começo do ano. Ele atuou em 43 jogos, participando de todas as competições disputadas pelo Vitória na temporada. Foram 32 partidas como titular e 11 saindo do banco de reservas.

Apesar de fazer parte do elenco durante todo o ano, o volante só se firmou no time na reta final da Série B do Brasileirão.