Vitória renova com Rafinha e Dalton, destaques no acesso à Série B

Destaques da campanha de acesso à Série B do Brasileiro, o goleiro Dalton e o atacante Rafinha estão garantidos no Vitória na próxima temporada. A diretoria rubro-negra acertou a renovação de contrato dos dois jogadores. O novo vínculo vai até dezembro de 2023 e será renovado automaticamente caso o Leão suba para a Série A.

Rafinha tem 30 anos e foi o artilheiro do Vitória em 2022. Com oito gols marcados, ele teve papel importante no ataque rubro-negro. O atacante chegou à Toca em maio após defender o São Bernardo no Campeonato Paulista. Não marcou gols no estadual, mas reencontrou o caminho das redes com a camisa vermelha e preta.

Rafinha defendeu o Vitória na Série C em 18 jogos, 17 deles como titular. Para renovar com o rubro-negro, rejeitou propostas do futebol asiático.

Defensor das traves do Vitória após o prata da casa Lucas Arcanjo lesionar o ombro, Dalton assumiu papel de protagonista em muitos jogos da reta final da Série C. Assim como Rafinha, o goleiro de 36 anos também chegou à Toca em maio, só que após vestir as cores do Linense na segunda divisão do Paulista.

Ele virou titular na 14ª rodada da terceira divisão, esteve em campo em 11 jogos e sofreu 10 gols, cinco deles em uma única partida, na goleada por 5x1 para o Figueirense, no quadrangular da Série C, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Por outro lado, não foi vazado em seis confrontos.

Rafinha e Dalton se apresentarão na Toca do Leão no dia 28 de novembro, quando será iniciada a pré-temporada do Vitória. O clube estreia em 2023 no dia 5 de janeiro, quando vai disputar a pré-Copa do Nordeste. Além deles, a diretoria rubro-negra também tenta acertar a renovação dos contratos do zagueiro Alan Santos, do volante Léo Gomes e do centroavante Santiago Tréllez.