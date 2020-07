Vitória renova contrato com meia Fernando Neto até o fim de 2021

O Vitória anunciou que estendeu o vínculo com o meia Fernando Neto, de 27 anos, até o fim de 2021. O contrato anterior era válido até dezembro de 2020. Contratado no início deste ano, o jogador virou um dos destaques do Leão neste início de temporada e comemorou a renovação.

"Muito feliz. Saber que meu trabalho está sendo reconhecido. Isso só me motiva mais a trabalhar e responder dentro de campo", disse Fernando Neto.

Desde que chegou no Leão, após temporada de 2019 no Paraná Clube, o meia fez nove partidas. Foi titular na equipe de Geninho e acumulou boas atuações. Porém, em março, pouco antes da parada por causa da pandemia da covid-19, teve uma lesão muscular e virou desfalque. Com a suspensão do futebol, se recuperou e retornou ao time principal, agora com Bruno Pivetti.

Desde a retomada do esporte, participou dos dois jogos do Leão pela Copa do Nordeste, contra Botafogo-PB e Ceará, e de um pelo Baianão, contra o Doce Mel, ficando apenas de fora do confronto contra o Bahia de Feira. O rubro-negro, porém, foi eliminado das duas competições.

A próxima missão será no dia 8 de agosto, às 19h, no Barradão, contra o Sampaio Corrêa, pela Série B. Para a competição, o meia sonha em um acesso à primeira divisão.

"Ídolo ainda é uma palavra muito pesada. Para ser um ídolo tem que conquistar título e, agora, com o objetivo na Série B de subir o time, a gente pode pensar em ser ídolo. Vou dar o melhor como sempre faço, trabalhando dia a dia para conseguir os objetivos", afirmou.