Vitória renova contrato com três jogadores formados na base

O Vitória renovou contrato com mais três jogadores formados nas categorias de base. Nesta sexta-feira (19), o clube anunciou a prorrogação de vínculos do lateral-direito Edi Carlos e o atacante Hítalo, que estão integrados ao elenco profissional, além do zagueiro Tassio, do time sub-20.

Do trio, Hitalo é o único que já estreou pela equipe principal rubro-negra. O atleta, de 19 anos, fez quatro partidas pelo Leão e, na sua estreia, marcou um dos gols na vitória, de virada, sobre o Atlético de Alagoinhas, por 2x1, pelo Campeonato Baiano. O atacante assinou novo contrato até 31 de dezembro de 2023.

“Estou no Vitória desde os 15 anos, então não tem momento mais feliz para mim do que esse, de uma renovação de contrato que representa o reconhecimento de uma vida inteira nesse clube”, disse.

Edi Carlos, de 21 anos, prorrogou o vínculo até 31 de dezembro de 2022. O lateral-direito ficou no banco de reservas nesta temporada em três jogos do time principal do Vitória, e espera uma oportunidade para estrear como profissional.

“A renovação vem para dar mais um gás e fazer com que a gente se sinta valorizado, saber que o trabalho que vem sendo feito está surtindo efeito. A torcida pode esperar muito empenho e raça”, comentou.

Já Tassio, de 20 anos, continua na equipe sub-20. O zagueiro assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2022.

"Falar do Vitória é falar da minha vida. Essa renovação representa muito para mim, para minha família e para todos que me apoiam. Agradeço também a diretoria do Leão que sempre foi muito transparente comigo e aos meus representantes que me deram esse suporte", afirmou.