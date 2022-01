Vitória retoma os treinos após surto de covid-19: 'Intenso', diz Pablo

Após ter as atividades suspensas por um dia em função de um surto de covid-19, a Toca do Leão voltou a ficar movimentada nesta terça-feira (11). O elenco se reapresentou e treinou sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, que fez um trabalho tático com simulações ofensivas e defensivas, além de aprimorar a bola parada.

"A retomada foi bem intensa, com trabalho muito forte, visando o nosso primeiro jogo do Campeonato Baiano", contou o volante Pablo, um dos 14 reforços contratados para a temporada.

"Estou trabalhando duro, me dedicando ao máximo, pra que eu esteja o mais preparado possível para ajudar a equipe. Estou feliz em defender essas cores, motivado e tenho certeza que esse ano será de muita alegria", completou Pablo. Último dos 30 jogadores do elenco a se apresentar, ele chegou à Toca do Leão na sexta-feira (7).

Assim como Pablo, todo o grupo rubro-negro está correndo contra o tempo. O Vitória estreia no estadual no domingo (16), às 16h, contra a Juazeirense, no Barradão. A partida terá presença apenas de sócios torcedores na arquibancada. Três mil ingressos estão disponíveis para a primeira apresentação rubro-negra na temporada. O lote segue determinação do governo do estado, que reduziu a quantidade de público nos estádios em função do aumento de casos de covid-19. Antes, a carga era de cinco mil pessoas por jogo.

A baixa não será apenas na torcida, mas também dentro das quatro linhas e no banco de reservas. Diante da Juazeirense, o técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com sete jogadores. David, Jeferson Renan, Alan Santos, Mateus Morais, Dinei, Caíque e Carlos estão com covid-19 e isolados no alojamento da Toca do Leão.

Os assistentes técnicos Pedro Gama e Ricardo Silva, os preparadores Leonardo Fagundes e Rodrigo Santana, os treinadores de goleiro Itamar Ferreira e Victor Muller (base), além de Willian Jesus, que trabalha no setor de inteligência, e o diretor de futebol Alex Brasil também foram infectados pela doença.

No entanto, Dado Cavalcanti terá cinco reforços antes do previsto. Integrantes do elenco principal, o goleiro Cabral, os meias Alan Pedro e Ruan Nascimentos, além dos atacantes Alisson Santos e Hitalo estavam representando o Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como a equipe foi eliminada na primeira fase do torneio, os jogadores serão integrados ao elenco.

PRÉVIA

Na quarta-feira (12), o time comandado por Dado Cavalcanti fará um jogo treino contra a equipe sub-20 rubro-negra. Inicialmente, o teste seria contra a Unirb, mas o amistoso precisou ser cancelado por causa do surto de covid-19 que surgiu na Toca do Leão. A atividade servirá para o treinador esboçar o time que pretende mandar a campo na estreia do Baiano, contra a Juazeirense.