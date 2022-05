Vitória retoma preparação para duelo contra o Botafogo-PB

O Vitória retomou a preparação para a partida contra o Botafogo-PB, que acontece nesta quarta-feira (18), no encerramento da 6ª rodada da competição. Na manhã deste domingo (15) o técnico Fabiano Soares promoveu uma sessão de treinos dividida em três etapas.



Após passar pelo aquecimento e ativação muscular, o elenco trabalhou atividade de trocas de passe e manutenção de posse de bola. Em seguida, o treinador realizou situações de bolas aéreas e treino de finalizações. O domingo encerrou com um coletivo, com a equipe dividida em dois.

O atacante Rafinha, ex-São Bernardo, e que já foi apresentado pelo Vitória, ainda não teve seu nome publicado no BID da CBF, mas pode ser uma novidade na partida caso o boletim seja atualizado. Já os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa seguem em recuperação física. O primeiro fez atividade de transição no campo com auxílio do auxiliar técnico Rodrigo Santana, enquanto Páscoa ainda faz exercícios na academia.

O confronto entre Vitória e Botafogo-PB será nesta quarta (18), às 20h30, no Barradão. Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos no site futebolcard.com. A venda física nas bilheterias do Barradão será das 16h30 às 21h30 na quarta-feira, dia do jogo.