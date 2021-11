Vitória se reapresenta após eliminação; Marcinho segue machucado

O elenco do Vitória se reapresentou nesta sexta-feira (19), na Toca do Leão, no dia seguinte à eliminação na pré-Copa do Nordeste, consequência da derrota nos pênaltis para o Botafogo-PB após empate de 2x2 no tempo normal. O foco do time agora é a partida contra o CRB, segunda-feira (21), pela penúltima rodada da Série B.

Os titulares da última partida fizeram atividades regenerativas na academia enquanto os demais treinaram no campo. O atacante Marcinho, com lesão no músculo posterior da coxa, segue em tratamento médico e a tendência é que seja desfalque em Maceió.

O técnico Wagner Lopes destaca a importância de esquecer o baque diante dos paraibanos em casa. “Não adianta a gente ficar pensando no que aconteceu (a eliminação). É concentrar. A gente vai viajar para Maceió, ficar concentrado e manter a intensidade. É um jogo fundamental, a gente vai sabendo da importância de trazer um resultado positivo de lá. É mudar a mentalidade, descansar. E pensamento positivo”, analisa o treinador.

A viagem para a capital alagoana será no domingo à tarde. Antes, a equipe fará mais dois treinos na Toca, sábado e domingo pela manhã.