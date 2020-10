Vitória se reapresenta e faz treino para jogo contra Botafogo-SP

Um dia após o empate com o Guarani, por 1x1, no Barradão, os jogadores do Vitória se reapresentaram para dar sequência à Série B. Nesta sexta-feira (23), a equipe começou a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, marcado para domingo (25), às 20h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Antes do treinamento, o grupo fez mais uma rodada de testes para detecção da covid-19, como determina o protocolo da CBF. Depois, os atletas titulares contra o Guarani fizeram regenerativo, enquanto os demais participaram de atividades técnicas.

Desfalque na partida anterior, Vico treinou normalmente, após se recuperar de um desconforto muscular. Outra boa notícia ficou por conta de Gerson Magrão. O volante fez exame de imagem, que não viu fratura em sua costela. Ele foi liberado e fez treinamento especial com o preparador físico Rodrigo Santana.

Por outro lado, Alisson Farias tem suspeita de lesão na posterior da coxa direita e foi encaminhado para exame. O zagueiro Wallace e o meia Fernando Neto desceram para o campo e correram, mas seguem em recuperação de contusões musculares.

Esse foi o último treino do Vitória em Salvador antes de enfrentar o Botafogo-SP. Ainda nessa sexta, os jogadores relacionados por Eduardo Barroca viajaram para São Paulo. A preparação será encerrada sábado (24) à tarde, em Ribeirão Preto.