Vitória se reapresenta e segue preparação para pegar o Operário

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta sexta-feira (1º), após a folga para as comemorações do Réveillon, e deu sequência à preparação para o jogo contra o Operário-PR, pela 32ª rodada da Série B. A partida será neste domingo (3), às 18h15, no Barradão.

Na primeira parte do trabalho na Toca do Leão, o técnico Rodrigo Chagas dividiu o grupo e, com os jogadores ofensivos, treinou as finalizações. Já os atletas do sistema defensivo ficaram sob a responsabilidade do auxiliar Flávio Tanajura e ensaiaram as rebatidas de bolas alçadas na área.

Em seguida, o treinador promoveu um treino tático, seguido de trabalho de bolas paradas em cobranças de faltas laterais e escanteios, com o objetivo de ajustar o posicionamento na área.

Em recuperação de lesão, o atacante Alisson Farias foi liberado para correr em torno dos gramados. Já Ronaldo, Van e Léo Morais fizeram tratamento de contusões.

O atacante Júnior Viçosa foi autorizado pelo médico Luís Filipe Fernandes, especialista em cotovelo e ombro, a retirar imobilização que usou por oito semanas, por causa da fratura do cotovelo esquerdo. O jogador segue em tratamento com os fisioterapeutas.

Os atletas voltam a treinar neste sábado (2), pela manhã. O Vitória é o 15º colocado da Série B com 36 pontos, um a mais que o Náutico, que abre a zona de rebaixamento.