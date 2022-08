Vitória se reapresenta e terá mudanças no time para jogo decisivo contra o Brasil-RS

O elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta terça-feira (9), na Toca do Leão, dando início a uma semana decisiva para o clube. No sábado (13), às 17h, o rubro-negro receberá o Brasil de Pelotas no Barradão, pela última rodada da fase classificatória da Série C.

O elenco chegou a Salvador na noite de segunda, um dia após ganhar do Mirassol fora de casa e aumentar as chances de classificação. O Vitória está em 10º lugar, com 26 pontos, a mesma pontuação do Remo, 8º colocado.

Clique aqui para saber o que o Leão precisa fazer para terminar no G8.

O técnico João Burse fará pelo menos duas mudanças na escalação, já que o goleiro Dalton e o volante Léo Gomes estão suspensos, além do atacante Dinei, que é reserva. Yuri Sena e João Pedro são os prováveis substitutos. Ex-titular do gol, Lucas Arcanjo está machucado e não joga mais neste ano.

Outra possível alteração em relação ao time que venceu o Mirassol por 2x1 é o retorno do meia Eduardo, que cumpriu suspensão. Gabriel Honório foi quem herdou a vaga.