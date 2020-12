Vitória se reapresenta neste sábado com desfalque nas laterais

Após o descanso no feriado de Natal, o elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão na manhã deste sábado (26) para o segundo treinamento comandado por Rodrigo Chagas como treinador efetivo.

Na atividade as ausências serão dos laterais-direito Van e Léo Morais, que se lesionaram na partida contra o CSA, que aconteceu na última terça-feira (22). Léo teve uma entorse no tornozelo esquerdo e já começou o tratamento no edema e atividade leve na bicicleta desde quinta. Já Van, fez exame e foi constatada uma lesão de grau 1 na coxa.

Os atletas ainda são dúvida para o confronto contra o time paranaense, por isso Chagas pode optar por Jonathan Bocão - que chegou a atuar sob seu comando contra o Paraná e também no fim da partida contra o Cruzeiro - ou Leandro Silva para titular da posição.

Visando a partida contra o Operário, no dia 3 de janeiro, o Leão busca reencontrar o caminho do triunfo após duas derrotas seguidas e se afastar da zona do rebaixamento da Série B. O jogo será no Barradão e está marcado para às 18h15.