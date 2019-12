Vitória se reúne com Thiago Carleto e negocia renovação para 2020

Com a permanência do técnico Geninho definida, o Vitória agora se mexe para manter também os – poucos – destaques do seu elenco em 2019. E o pontapé deve ser dado com um atleta de chute forte, calibrado, que fez a diferença na reta final da Série B.

Segundo o que foi apurado pelo CORREIO, a diretoria do rubro-negro teve na manhã desta terça-feira (3) – apenas o segundo dia da pós-temporada, portanto – uma reunião com os representantes do lateral esquerdo Thiago Carleto, a fim de mantê-lo para 2020.

Em breve contato, o empresário de Carleto, Samuel Melo, confirmou o encontro: “Tivemos, sim, mas nada definido ainda. Ele quer ficar”.

O contrato de Carleto com o Vitória acaba no dia 8 deste mês. Com isso, o jogador ficará livre no mercado. Aos 30 anos, o desejo do lateral, como já foi manifestado por ele, é permanecer no Leão.

“Estou muito feliz aqui. O Paulo (Carneiro, presidente do Vitória) sabe disso. Ele foi a pessoa com quem sempre falei. Ele sabe do meu interesse, tenho o carinho da torcida. Tem tudo para que eu fique, sim”, disse o lateral em entrevista ao site GloboEsporte.com há duas semanas.

Há, no entanto, um imbróglio financeiro a ser resolvido. Ao longo do atual contrato, o Ceará, clube que Carleto defendia antes de vir ao Vitória, pagava parte dos salários do jogador. Como vai ficar livre, o Leão terá que bancar inteiramente os valores, e o clube não está em momento financeiro confortável.

Carleto chegou à Toca do Leão em 1º de outubro. Participou de apenas 11 partidas, na reta final da competição. E fez toda a diferença: foram cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas com ele em campo. Em números: 19 dos 45 pontos da equipe tiveram a participação do lateral.

Ainda falando no desempenho em campo, Carleto foi o responsável direto por sete gols do rubro-negro nestes 11 jogos. Ele deu quatro assistências e marcou três gols.

O gol que garantiu a permanência do Vitória na Série B, por sinal, saiu dos pés dele. No triunfo por 2x1 sobre o Operário, fora de casa, Carleto soltou uma pancada de pé esquerdo em cobrança de falta já nos acréscimos.

Uma coisa chama a atenção: Carleto fez apenas 23 jogos na temporada 2019. No início do ano, quando esteve a serviço do Ceará, o lateral entrou em rota de colisão com o técnico Enderson Moreira e deixou de ser relacionado. Por lá, marcou dois gols.