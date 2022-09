Vitória só depende das próprias forças para subir; entenda

O Vitória só depende das próprias forças para conquistar o acesso à Série B do Brasileiro. Apesar do empate com o ABC no sábado passado, a derrota do Figueirense para o Paysandu no domingo facilitou a matemática rubro-negra. O Leão ficou no 0x0 com a equipe potiguar, no Frasqueirão, em Natal, e no dia seguinte viu o rival catarinense ser derrotado pelo paraense, no estádio da Curuzu, em Belém.

Com os resultados, os posicionamentos na tabela de classificação do Grupo C foram mantidos, mas a diferença de pontuação foi estreitada. Líder e dono de oito pontos, o ABC é o time com mais chances de conseguir o acesso, mas ainda não tem vaga garantida e pode até ser ultrapassado pelo lanterna Paysandu, que tem apenas três pontos.

O Vitória ocupa a terceira colocação, com cinco pontos, um a menos que o Figueirense, que está em segundo lugar. Os dois se enfrentarão na próxima rodada, a penúltima do quadrangular da Série C. A bola rola no domingo (18), às 16h, no Barradão. No jogo de ida, o time catarinense goleou o Leão por 5x1, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O reencontro em Salvador marca um confronto direto de extrema importância para as pretensões do Vitória na competição. Se vencer o Figueirense, o Leão somará oito pontos, ultrapassará a equipe catarinense e, consequentemente, voltará à zona de acesso. Com isso, chegará à última rodada do quadrangular dependendo apenas do próprio resultado para comemorar o retorno à Série B.

O jogo derradeiro do Vitória nesta fase da competição será disputado contra o Paysandu, dia 24, às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.