Vitória só empata com o Unirb e permanece fora do G4 do Baianão

Pela segunda vez seguida, o Vitória deixou escapar a chance de entrar no G4 do Campeonato Baiano. Precisava ganhar, mas só empatou em 1x1 com o Unirb, na noite deste sábado (12), no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pela 8ª rodada. Foi a quarta partida seguida sem vitórias do rubro-negro, a terceira pelo estadual.

Os gols do jogo foram marcados por Igor Bádio, nos acréscimos do primeiro tempo, e Roberto, aos 25 da etapa final. Com o resultado, o Leão não depende mais apenas das próprias forças para avançar às semifinais.

Restando apenas um duelo, o Vitória é o 5º colocado, com 10 pontos. Mas pode perder a posição para o Doce Mel, que entra em campo neste domingo (13), contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro. Vale lembrar que o rubro-negro não se classificou para as decisões nas últimas três edições do estadual.

Na próxima e última rodada do Baianão, o Vitória recebe o Bahia de Feira, no Barradão. O jogo está marcado para quarta-feira (16), às 19h15. No mesmo dia e horário, o Unirb visita a Juazeirense no Adauto Moraes, em Juazeiro.

O jogo

O Vitória entrou em campo com algumas mudanças na escalação. A principal veio no meio de campo: Jadson começou pela primeira vez no banco, dando lugar a Gabriel Santiago. Já Eduardo retornou após suspensão. No ataque, Dinei foi mantido, enquanto Ruan Nascimento ganhou a vaga de Roberto.

O primeiro tempo foi de pouca criatividade dos dois lados. O Leão tinha mais posse de bola, mas não conseguia chegar com perigo, enquanto o Unirb apostava nos contra-ataques e bolas longas.

O primeiro bom momento do Vitória veio aos 15 minutos, quando Vicente alcançou a linha de fundo e cruzou rasteiro, em direção a Dinei. Marcão, porém, conseguiu evitar a passagem e defendeu. O rival deu o troco cinco minutos depois: Mateus Moraes falhou, Bádio ficou com a bola e soltou uma bomba, que passou por cima da meta de Lucas Arcanjo.

A partida ficou com poucas emoções nos minutos seguintes, e só no fim os times apareceram com perigo de novo. Primeiro, com o Vitória, em três lances em sequência.

Aos 41, após uma troca de passes na entrada da área, Eduardo deu um chutão, mas Marcão defendeu. Depois, a zaga do Unirb afastou mal um escanteio, Alisson Cassiano ficou com a bola e carimbou a trave. Eduardo ainda cobrou uma falta que passou com perigo à direita do gol.

Aos 46, a a máxima de "quem não faz, leva" entrou em ação. Em um contra-ataque em velocidade, Dakson passou para Abner, que acionou Maykon no lado esquerdo. O lateral cruzou na medida para Bádio, que mandou de cabeça para o fundo das redes: 1x0.

O segundo tempo começou da mesma forma: o Vitória sem criatividade para agredir e mostrando dificuldade de passar pelo domínio defensivo do Unirb. Aos 7, o Leão até teve uma chance, quando Luidy cruzou para a área, Vicente ficou com a bola, cortou para a direita e bateu, mas Marcão defendeu sem dificuldade.

Na tentativa de melhorar a ofensividade do Vitória, o técnico Dado Cavalcanti sacou todo o trio de ataque de campo, e colocou Jadson, Alisson Santos e Roberto. A mudança deu certo: aos 25, Eduardo lançou na medida para Vicente, que matou no peito e cruzou para Roberto só empurrar para o fundo da rede: 1x1.

O gol animou o Vitória, que se tornou um pouco mais criativo. Aos 31, Jadson acertou um lindo passe para Alisson Santos, que bateu de primeira, mas para fora. Cinco minutos depois, Eduardo recebeu na entrada da área e mandou um foguete, que carimbou o travessão. Jadson ainda uma chance de falta aos 49, mas cobrou na barreira. No fim, o placar não mudou, e o empate permaneceu.

FICHA TÉCNICA

Unirb 1x1 Vitória - 8ª rodada do Campeonato Baiano

Unirb: Marcão, Fabiano, Thuram, Marcelo e Maykon (Andrei); Eduardo, Castro, Mantega (Ciel) e Dakson (Mael); Abner e Bádio (Pedro). Técnico: Joel Cornelli.

Vitória: Lucas Arcanjo, Alemão (Guilherme Queiroz), Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Vicente; João Pedro, Eduardo e Gabriel Santiago (Jefferson Renan); Luidy (Alisson Santos), Dinei (Roberto) e Ruan Nascimento (Jadson). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Carneirão, em Alagoinhas

Gol: Bádio, aos 46 minutos do primeiro tempo; Roberto, aos 25 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Abner, Andrei e Pedro, do Unirb; Vicente e Mateus Moraes, do Vitória;

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Luanderson Lima dos Santos.