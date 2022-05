Vitória sofre gol relâmpago e perde para o Botafogo-PB na Série C

O Vitória tropeçou mais uma vez na Série C do Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), o rubro-negro perdeu para o Botafogo-PB, por 1x0, no Barradão, em jogo que fechou a 6ª rodada da competição. O único gol do jogo foi marcado por Adilson Bahia, aos 20 segundos da etapa final, após cobrança rápida de falta da equipe paraibana.

Foi a quarta derrota do Leão no torneio. Antes, já havia sido derrotado por Remo, Floresta e Ypiranga-RS. O Botafogo-PB poupou quase todos os titulares em função da final do Campeonato Paraibano. Já o time comandado por Fabiano Soares contou com as estreias dos atacantes Thiaguinho e Rafinha, porém não conseguiu acertar a pontaria.

Com o resultado, o Vitória se afundou na zona de rebaixamento. Com apenas quatro pontos somados, o rubro-negro caiu uma posição e agora amarga a 18ª, à frente somente de Atlético-CE e Altos. Já o Botafogo-PB não apenas entrou no G8 como assumiu a vice-liderança do torneio, com 12 pontos. O Mirassol tem 13 e está no topo da tabela.

O Vitória volta a entrar em campo no domingo (22), às 17h, contra o Confiança, no Barradão. A partida da 7ª rodada da Série C será a segunda seguida como mandante na competição. O Botafogo-PB também joga em casa, no estádio Almeidão, só que na próxima quarta-feira (25), às 20h, diante do Campinense.

O jogo

Faltou emoção à etapa inicial. O Vitória teve mais posse de bola, mas não foi efetivo. Aliás, as melhores oportunidades foram registradas pelo Botafogo-PB, que também mostrou forte poder de marcação.

A primeira boa oportunidade do jogo foi do Botafogo-PB. Com apenas dois minutos de bola rolando, Nadson cobrou falta e Gabriel Yanno cabeceou próximo ao travessão. Iury tentou fazer o Vitória reagir com um passe longo para Miller, mas o goleiro Victor Golas se antecipou. Depois, o próprio Iury serviu Guilherme Queiroz, que bateu com força, mas foi travado pela defesa.

Tinga tentou de longe para o Botafogo-PB, mas mandou a bola pela linhas de fundo. Melhor chance teve Gabriel Yanno, que novamente cabeceou bem após cruzamento de Nadson, mas Lucas Arcanjo roubou a cena ao fazer boa defesa. Nos acréscimos, Guilherme Queiroz fez uso do pivô para deixar Dionísio de frente para a meta, mas ele bateu em cima de Leandro Camilo.

Na volta do intervalo, um gol relâmpago. O Botafogo-PB abriu o placar aos 20 segundos da etapa final. Nadson sofreu falta próximo à área, levantou e cobrou rápido para Adilson Bahia. A defesa do Leão não acompanhou e o atacante, de cara para o gol, estufou a rede do Barradão: 1x0.

Atrás no placar, o Vitória tentou correr atrás do prejuízo e melhorou sua apresentação, mas seguiu tento dificuldade para ser efetivo. A primeira boa finalização aconteceu aos 19 minutos, quando Roberto deixou Dionísio de cara para o gol. Ele bateu bem de chapa e tirou tinta da trave. Pouco depois, João Pedro também chutou de longe e viu Victor Golas se destacar com uma boa defesa. O goleiro do Belo ainda defendeu em dois tempos o tirambaço de Rafinha.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x1 Botafogo-PB - 6ª rodada da Série C do Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Iury (Daniel Bolt), Danilo Cardoso, Mateus Moraes e Sánchez; João Pedro, Dionísio (Eduardo) e Miller (Roberto); Alisson Santos, Luidy (Thiaguinho) e Guilherme Queiroz (Rafinha). Técnico: Fabiano Soares.

Botafogo-PB: Victor Golas, Elias, Jonathan Costa, Gabriel Yanno e Lucas Gabriel (Edvan); Tinga, Philippe Guimarães (Pablo) e Nadson (Anderson Paraíba); Leilson (Leandro Camilo), Kesley e Adilson Bahia (Alan Grafite). Técnico: Gerson Gusmão.

Local: Barradão

Gols: Adilson Bahia, aos 20 segundos do 2º tempo

Cartões amarelo: Iury, Matheus Moraes, Miller, João Pedro

Arbitragem: Jonathan Antero Silva, auxiliado por Márcia Bezerra Lopes Caetano e Valdebranio da Silva (Trio de RO).