Vitória sofre golaço de falta e perde para o Floresta no Barradão

Para aqueles que esperavam uma estreia positiva do Vitória dentro de casa na Série C, o apito final após o jogo contra o Floresta, neste sábado (16), deixou um gosto amargo para o torcedor rubro-negro. O Leão perdeu por 1x0 para o Floresta no Barradão, a segunda seguida no campeonato, e o time deixou o gramado sob vaias e protestos da torcida.

É bem verdade que o time lutou e tentou ao máximo buscar o empate na partida. Mas ao considerar que o Vitória esteve com um a mais em campo desde os 36 minutos do primeiro tempo, a avaliação dos comandados de Geninho na partida não agradou. Perema, zagueiro adversário, recebeu dois amarelos em menos de cinco minutos, o segundo após falta em Tréllez na linha de fundo, e deu esperança ao torcedor do Leão de uma noite vencedora em Salvador.

Mas no campo não foi isso que se viu. A primeira etapa terminou sem nenhum chute a gol com a bola rolando. De nenhuma das equipes. E já que não se produziu nada dessa forma, a rede só balançou mesmo após um lance de bola parada. Mas não foi um lance qualquer. Depois de Klenisson sofrer falta logo após o círculo central do campo, o lateral esquerdo Fábio Alves acertou um chute de rara felicidade, no melhor estilo Roberto Carlos, e colocou a bola no ângulo de Lucas Arcanjo. Uma falta de muito longe, um golaço, e 1 a 0 para o Floresta.

Se o descontentamento com a atuação extremamente apagada na primeira etapa estava contido no torcedor, depois de sair atrás no placar as manifestações e vaias começaram a ecoar pelo Barradão.

Na volta do intervalo, Geninho fez mudanças táticas e técnicas para tentar reverter a situação. Abandonou o esquema 3-5-2 e voltou para o 4-4-2, com a entrada de Alisson Santos para compor o meio-de-campo no lugar do zagueiro Rafael Ribeiro. O lateral esquerdo Salomão, já amarelado, deu lugar a Iury, que possui uma subida mais qualificada ao ataque, e Miller estreou no lugar de Eduardo, que não deu a dinâmica esperada na partida.

Com um meio campo mais entrosado, já que Miller e Dionísio jogaram juntos pelo Atlético de Alagoinhas nesta temporada, o Vitória voltou com uma postura totalmente diferente. Com três minutos teve sua primeira finalização no jogo. Iury mandou por cima da meta de Marcão.

Daí em diante começou a busca pelo gol de empate. Mas o Vitória esbarrou na boa linha defensiva montada por Ricardo Drubscky, treinador do Floresta. A solução para furar a barreira do adversário foi arriscar de fora da área. Alisson Santos, Iury, Dionísio… o que não faltou foram chutes de longe da meta para tentar surpreender Marcão.

No único lance que o rubro-negro conseguiu superar o goleiro do Verdão da Vila, Éweton Páscoa cabeceou no contrapé, mas parou em Dudu, que tirou a bola em cima da linha. O zagueiro ainda teve uma última chance em um bate e rebate na área nos últimos minutos. Mas nada feito.

Dois tempos, duas realidades

Com a exceção do chutaço de Fábio Alves no gol do Floresta, os goleiros das duas equipes nem precisaram sujar o uniforme na primeira etapa. Nenhum dos dois times arriscou qualquer chute em direção à meta adversária.

Do lado rubro-negro, o momento em que esteve mais perto de marcar foi numa cobrança de escanteio aos 28 minutos do primeiro tempo. Rafael Ribeiro dividiu a bola no alto e sobrou para Salomão, que devolveu para a área e Ewerton Páscoa cabeceou em cima de Fábio Alves.

No segundo tempo, tiveram chutes de fora da área com Dionísio e Iury, em duas oportunidades cada pelo menos, Alisson Santos e Roberto. Mas a bola não tomava o rumo certeiro no gol do Floresta e ficava cada vez mais difícil reagir à desvantagem no placar.

Os cearenses pouco reagiram ofensivamente. Mesmo marcando em linha média as ações do Vitória, o Floresta não engatou nenhum contra-ataque levasse perigo para Lucas Arcanjo, apenas com chutes sem direção. E a prova de que o gol do Floresta saiu de um lance raro veio no segundo tempo.

O próprio Fábio Alves teve outras duas oportunidades de bater faltas na segunda etapa, aos 23 e 27 minutos. Em uma delas a bola ficou na barreira e em outra foi parar na arquibancada. O que realmente sustentou o placar foi a solidez defensiva do Floresta, que chegou a seis pontos no campeonato.

O Leão segue sem pontos e agora irá enfrentar o Ypiranga, em Erechim, Rio Grande do Sul, no dia 24 de abril. Já o Floresta recebe, em casa, o Figueirense.