Vitória tem 60% de aproveitamento no Barradão em 2020

O torcedor rubro-negro não poderá frequentar as arquibancadas do Barradão. Por causa da pandemia de coronavírus, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro serão disputados sem a presença de público. As novas memórias serão criadas no sofá de casa e a expectativa é que elas apaguem as amargas recordações registradas no estádio no ano passado. Com aproveitamento de apenas 43,9%, o Vitória foi o 5º pior mandante do torneio na última temporada. Sem mostrar força dentro de seus domínios, o Leão penou na competição e só escapou do rebaixamento na penúltima rodada.

A oportunidade de escrever uma nova história começa no sábado (8), às 19h, quando o Vitória estreia contra o Sampaio Corrêa, no Barradão. Será a primeira das 19 partidas que o Leão disputará em casa na Série B. Ao contrário do ano passado, quando o clube fez três jogos na Fonte Nova, o estádio próprio será a casa rubro-negra durante toda a competição.

Será a quarta estreia do Vitória em casa na Série B do Brasileiro. Em 2007, 2011 e 2015, o primeiro chute também foi dado como mandante e sempre no Barradão. Em 2007, o Avaí tomou um sapeca de 5x1 no santuário rubro-negro. O começo avassalador culminou no acesso com a 4ª colocação na tabela de classificação.

Em 2011, o Vila Nova não passou vexame. Perdeu apenas por 1x0. A comemoração rubro-negra na estreia não se estendeu até a última rodada. Naquele ano, o Leão terminou o campeonato em 5º lugar e precisou disputá-lo mais uma vez no ano seguinte.

Já em 2015 a primeira rodada foi amarga. No Barradão, o Vitória perdeu por 2x0 para o Sampaio Corrêa, mesmo adversário do próximo sábado. Apesar do tropeço inicial, o rubro-negro comemorou a 3ª colocação e, consequentemente, o acesso ao final do torneio. Nas outras vezes em que disputou a Série B - 2005, 2012 e 2019 -, o Leão estreou fora de casa.

ATUAL TEMPORADA

Em 2020, o Vitória disputou 11 jogos no Barradão e teve um aproveitamento de 60,6%. Foram cinco triunfos, cinco empates e apenas uma derrota, por 2x1, no Ba-Vi do Campeonato Baiano, disputado com o extinto time de aspirantes e comandado pelo já demitido técnico Agnaldo Liz, que hoje treina o Atlético de Alagoinhas.

Na conta do atual treinador, Bruno Pivetti, tem apenas o empate em 1x1 com o Bahia de Feira, em 23 de julho, válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, único jogo disputado pelo Vitória no Barradão após o recomeço das competições. Os outros três foram em Pituaçu e no Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Os jogadores se sentiram à vontade dentro do Barradão para encontrar o caminho do gol. Foram 16 tentos marcados, o que gera uma média de 1,45 por partida. A defesa foi vazada nove vezes. Os dois placares mais elásticos deste ano foram registrados em casa: 3x1 contra o Lagarto, pela Copa do Brasil, e 4x1 diante do River-PI, na Copa do Nordeste.

Durante os três meses em que as atividades na Toca do Leão estiveram suspensas para evitar o contágio da covid-19, o gramado do Barradão ganhou manutenção e está pronto para testemunhar o retorno do Vitória à elite do futebol nacional. Sábado é dia de fazer o Barradão voltar a mostrar sua força, mesmo que, por enquanto, apenas dentro das quatro linhas.