Vitória tem cota da Copa do Brasil 2023 bloqueada

O Vitória teve a primeira cota da Copa do Brasil 2023 bloqueada pela Justiça. O rubro-negro perdeu o valor referente à premiação concedida aos participantes da primeira fase do torneio por causa de uma dívida trabalhista. A pendência financeira é com o atacante Wallyson, que defendeu o Vitória em 2018.

"A gente não vai receber a primeira cota. Ela está bloqueada por uma ação trabalhista do Wallyson. Não vamos receber esse recurso. Ação trabalhista que ganhou no Rio Grande do Norte. E o ofício saiu do Rio Grande do Norte bloqueando a cota", revelou o presidente do Vitória, Fábio Mota, ao podcast Segue o BAba, do Globo Esporte.

"O recurso da primeira cota da Copa do Brasil vai direto para a Justiça do Trabalho de Natal para saldar a dívida. Esta já está perdida", lamentou o dirigente ao CORREIO.

A Copa do Brasil será a primeira competição nacional que o Vitória vai disputar no ano que vem. Ela será iniciada em 22 de fevereiro e terá o campeão conhecido somente em 24 de setembro. Este ano, o Leão foi eliminado pelo Fortaleza, na terceira fase.