Vitória tem dia de conversa com Geninho e treino de finalização

O Vitória segue em preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, em abril. Nesta sexta-feira (25), o elenco rubro-negro teve mais um dia de treinos, e os trabalhos começaram com conversa com Geninho. Foram cerca de 20 minutos de reunião antes dos jogadores irem a campo.

Segundo o clube, o treinador elogiou a entrega do time contra o Glória-RS, quando o Leão assegurou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Durante a conversa, Geninho também falou sobre seus métodos de trabalho, e experiência no futebol.

Em seguida, os jogadores trabalharam no gramado, com o grupo dividido. Os atletas mais desgastados após o duelo no mata-mata nacional limitaram-se a correr por 20 minutos em torno dos campos, enquanto os demais participaram de um treino de finalização com troca de passes em velocidade.

Para encerrar, o técnico dividiu dois times para um coletivo em campo reduzido. Eduardo foi o único entre os titulares contra o Glória-RS a integrar essa atividade.

O elenco do Vitória volta a trabalhar neste sábado (25). O Leão estreará na Série C contra o Remo, fora de casa. A partida está prevista para o dia 9 ou 10 de abril - a data ainda será confirmada pela CBF.