Vitória tem dois desfalques para decisão contra o Paysandu

O Vitória entrará em campo desfalcado no último jogo do quadrangular da Série C do Brasileiro. O lateral esquerdo Sánchez e o zagueiro Alan Santos não poderão enfrentar o Paysandu no sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. Suspensos, eles ficarão fora do confronto que definirá o futuro rubro-negro.

Sánchez foi expulso de campo no último domingo (18), durante o triunfo por 1x0 do Vitória contra o Figueirense, no Barradão. Ele levou o cartão vermelho direto aos 15 minutos do 2º tempo após acertar Natan Masiero com o cotovelo.

Na ocasião, o técnico João Burse tirou o lateral direito Daniel Bolt do banco para recompor a defesa rubro-negra. Em recuperação de contusão, o substituto imediato, o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, não estava relacionado.

O outro desfalque é na zaga. O capitão Alan Santos levou o terceiro cartão amarelo e também está fora do jogo contra o Paysandu. Ewerton Páscoa é o mais forte candidato a ficar com a vaga.

O elenco do Vitória se reapresenta na tarde desta segunda-feira (19), na Toca do Leão. Com oito pontos, o Vitória é o segundo colocado do Grupo C e depende apenas das próprias forças para garantir o acesso à Série B 2023. Lanterna com apenas três pontos, o Paysandu já está eliminado. O ABC é o líder, com 11 pontos e acesso garantido. O Figueirense está em terceiro lugar, com seis pontos.