Vitória tem gol mal anulado e só empata com o Náutico no Barradão

O Vitória segue invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não tem muito motivo para comemorar na noite desta quarta-feira (19). Jogando no Barradão, o rubro-negro apenas empatou sem gols com o Náutico e deixou o G4. O resultado fez o time comandado pelo técnico Bruno Pivetti cair três posições na tabela de classificação. Com seis pontos, o Leão agora ocupa a 7ª posição.

O QUE É ISSO, BANDEIRA?

Um lance foi determinante para a história do jogo e do placar. O Vitória estufou a rede com Léo Ceará, mas não pôde comemorar. A arbitragem apontou um impedimento que não ocorreu.

PRIMEIRO TEMPO DE POUCAS EMOÇÕES

A primeira boa oportunidade do jogo foi do Vitória. Logo aos nove minutos, Jean lançou, Thiago Carleto cruzou e Léo Ceará encheu o pé. A bola tinha endereço, mas o goleiro Jefferson defendeu. O Náutico respondeu com Rafael Ribeiro. Jean Carlos cobrou falta na área e o zagueiro, de cabeça, mandou pra fora.

Na sequência, a equipe pernambucana fez mais uma tentativa. Erick bateu da entrada da área e quase prega uma peça em Ronaldo. O arqueiro rubro-negro tentou defender, mas deixou a bola passar entre os braços. Por sorte, a redonda tirou tinta da trave e saiu de campo.

O Vitória conseguiu balançar a rede aos 20 minutos, mas não pôde comemorar. Thiago Carleto lançou Léo Ceará, que se antecipou à defesa rival e acertou a pontaria. Equivocadamente, o assistente Johnny Barros de Oliveira marcou impedimento e o gol não foi validado. Esse foi o último lance emocionante da etapa inicial, que foi marcada por erros de passes e cobranças de faltas mal aproveitadas.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na etapa inicial, o Vitória também foi o primeiro a tomar a iniciativa no segundo tempo. Logo aos dois minutos, o Leão teve boa chance de abrir o placar. Thiago Carleto cobrou escanteio, Marcelinho subiu e testou com perigo, mas a redonda foi para fora.

Apesar do lampejo, o jogo no Barradão voltou rapidamente a ficar morno, com as duas equipes apresentando muita dificuldade para criar ameaçar a meta adversária. Movimentação com mais intensidade no ataque só foi registrada novamente aos 22 minutos, quando Mateusinho pegou uma sobra de bola e a mandou perto da trave.

Depois, Jean Carlos arriscou para o time visitante. Cobrou falta direito para o gol e levou perigo diante da meta de Ronaldo, que viu a bola sair pela linha de fundo. No final da partida, o Vitória ficou com um jogador a menos. Eduardo foi expulso aos 43 minutos.

QUEM É O PRÓXIMO RIVAL?

O Vitória volta a enfrentar um adversário nordestino na próxima rodada, a 5ª da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado (22), às 19h, o rubro-negro visita o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Será a terceira partida fora de casa do Leão neste começo de competição.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Náutico - 4ª rodada da Série B

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Jean, Fernando Neto e Marcelinho (Felipe Garcia); Mateusinho (Rafael Carioca), Léo Ceará (Jordy Caicedo) e Vico (Eduardo). Técnico: Bruno Pivetti.

Náutico: Jefferson, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Wilian Simões; Djavan, Jorge Henrique (Bryan) e Jean Carlos; Salatiel, Dadá (Thiago Fernandes) e Erick (Josa). Técnico: Dudu Capixaba (interino)

Estádio: Barradão, em Salvador



Cartão amarelo: Jean (Vitória); Djavan (Náutico)

Cartão vermelho: Eduardo (Vitória)



Arbitragem: Heber Roberto Lopes, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Johnny Barros de Oliveira (Trio de Santa Catarina).