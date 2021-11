Vitória tem jogo da pré-Copa do Nordeste adiado

A CBF alterou a data do duelo decisivo do Vitória na pré-Copa do Nordeste. A partida contra o Botafogo-PB, inicialmente agendada para o dia 16 deste mês, uma terça-feira, foi adiada para o dia 18, uma quinta-feira. A bola rola às 21h30, no Barradão.

O jogo de ida, disputado no estádio Almeidão, em João Pessoa, terminou empatado em 1x1. Portanto, quem vencer, garante vaga no Nordestão 2022. Se o confronto terminar novamente empatado, haverá disputa de pênaltis.

O jogo entre CRB e Moto Club, que acontecerá às 19h, no estádio Rei Pelé, também sofreu a mesma alteração de datas. No jogo de ida, o Moto Club venceu por 2x1 e precisa de apenas um empate para se garantir no regional do ano que vem.

Segundo a entidade, a modificação foi realizada para respeitar o intervalo mínimo de jogos entre Vitória e CRB, já que as equipes estão disputando as rodadas derradeiras da Série B do Brasileiro.