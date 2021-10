Vitória tem Manoel e Bruno de volta contra Ponte; veja escalação

O Vitória está pronto para enfrentar a Ponte Preta, pela 32ª rodada da Série B. Na manhã desta sexta-feira (29), o Leão fez o último treino antes da partida, um duelo direto entre times que brigam contra o rebaixamento. O jogo será neste sábado (30), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli.

Para o confronto, o técnico Wagner Lopes terá os retornos de Manoel e Bruno Oliveira. O atacante sofreu fratura na face contra o Itabaiana, pela Pré-Copa do Nordeste, e estava sem atuar desde então. Mas já está adaptado à máscara de proteção facial e foi relacionado.

Já o meia se recuperou de um desconforto muscular e foi liberado pelo departamento médico. Bruno deve ser um dos titulares, enquanto Manoel começa no banco. Já Mateus Moraes, com uma lesão no ombro, está fora do resto da temporada.

Nesta sexta, Wagner orientou um tático e fechou a preparação ensaiando jogadas de bola parada. O Vitória deve entrar em campo com Lucas Arcanjo; Raul Prata, Thalisson, Wallace e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, Fabinho e David.

O Leão ocupa a 18ª posição da Série B, com 32 pontos. Já a Ponte Preta aparece em 15º, com 37.