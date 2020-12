Vitória tem só um goleiro relacionado para enfrentar o Juventude

O Vitória tem somente um goleiro à disposição para enfrentar o Juventude, pela 29ª rodada da Série B: o jovem Yuri Sena, de 19 anos. Revelado pelas categorias de base do clube, o jogador, do grupo sub-20, fará sua estreia como titular da equipe profissional do Leão.

Quem ocupa normalmente a posição é Ronaldo, mas o arqueiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os dois substitutos imediatos, César e Lucas Arcanjo, ainda se recuperam de covid-19. Assim, sobra apenas Yuri.

O técnico Mazola Júnior até teria outras opções nas categorias de base, mas os quatro jogadores são os únicos goleiros inscritos pelo clube na segunda divisão. De acordo com o regulamento da competição, cada time poderia inscrever até 40 atletas até o dia 9 de novembro. Oito nomes poderiam ser substituídos, mas esse prazo também se encerrou, no dia 7 de dezembro.

Esse será a segunda partida de Yuri pelo time principal do Leão. Na rodada anterior, na derrota por 1x0 para o Cruzeiro no Barradão, ele entrou aos 43 minutos do primeiro tempo, no lugar do lesionado Ronaldo.

Yuri, aliás, já foi convocado pelo técnico Tite para completar treinamentos da Seleção Brasileira na Granja Comary. Ele integrou a equipe com dez jovens jogadores que foram chamados para participar da preparação para a Copa América, no ano passado.

O jogo do Vitória contra o Juventude será nesta terça-feira (15), às 21h30, no Barradão. Com 33 pontos, o Leão ocupa a 15ª colocação da Série B.