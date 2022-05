Vitória tem três desfalques para jogo com o Campinense

No domingo passado, o Vitória fez a melhor apresentação na Série C do Brasileiro. Marcou três gols pela primeira vez no ano e bateu fácil o Confiança: 3x0 no Barradão. O resultado tirou o Leão da zona de rebaixamento e renovou as esperanças do torcedor rubro-negro. Apesar disso, o técnico Fabiano Soares não poderá repetir a escalação do time diante do Campinense, sábado (28), às 17h, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Três titulares não estão à disposição do treinador. O meia Eduardo levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Reforçar a marcação no meio-campo com a entrada de João Pedro é uma opção. Alisson Santos é alternativa para uma escolha menos conservadora.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o volante Alan Santos estão fora por ordens médicas. Lazaroni se machucou no começo do primeiro tempo do jogo contra o Confiança. Substituto dele contra a equipe sergipana, Sánchez ficará com a vaga no sábado.

O volante Alan Santos atuou na zaga contra o Confiança, mas não terá como formar dupla com Marco Antônio outra vez. Com um trauma no joelho, ele já foi vetado pelos médicos do clube. Mateus Moraes e Rafael Ribeiro são as opções disponíveis para a zaga.

Com sete pontos, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série C, na 16ª colocação. Adversário da vez, o Campinense tem oito pontos e ocupa a 14ª posição, mas tem um jogo a menos. A equipe de Campina Grande fechará a 7ª rodada nesta quarta-feira (25), às 20h, quando visita o Botafogo-PB, no estádio Almeidão.