Vitória tenta se aproximar do G8 contra o São José e ter sequência positiva

A caminhada do Vitória na Série C se aproxima do momento mais decisivo da competição. Restando seis jogos na primeira fase, o rubro-negro voltou a colocar o olho em uma vaga do G8 depois de vencer o Figueirense por 2x0 no fim semana passado, o que diminuiu para quatro pontos a distância até o grupo de classificação. E para manter o clima de esperança, o Leão precisa superar sua condição de time instável e vencer o São José-RS neste domingo (10).

A bola rola às 17h no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, e o técnico João Burse terá pela frente o desafio de montar a equipe com uma formação diferente pela terceira vez em três jogos no comando do Leão. Na ausência de Rodrigão, machucado, o treinador deverá dar nova chance ao colombiano Tréllez.

Apesar de não ser, originalmente, um centroavante, Roberto também está no páreo. Ele já atuou nessa posição algumas vezes na temporada e, diante do Figueirense, foi o escolhido de Burse para substituir Rodrigão no início do segundo tempo. No entanto, na sequência da partida, o técnico pôs Tréllez em campo.

Por outro lado, o técnico vai contar com dois atletas que talvez não esperasse. Eduardo e Mateus Moraes, que foram expulsos durante a briga no fim da partida contra o Atlético Cearense, conseguiram efeito suspensivo e podem enfrentar o São José.

O meia foi punido com seis jogos de suspensão por causa das agressões, e o zagueiro recebeu cinco partidas. O auxiliar técnico Ricardo Amadeu também foi punido por seis partidas. O efeito suspensivo se estende a ele.

"As mudanças de comando no futebol do Vitória", escute o Bate-Pronto Podcast do CORREIO

Já no time gaúcho, o técnico Paulo Henrique Marques não tem nenhum desfalque entre os titulares. Apenas o zagueiro Marco Antônio, que saiu do banco contra o Ypiranga, foi amarelado pela terceira vez e está suspenso. No ataque, o São José ainda não encontrou um nome que substitua Cristiano.

O centroavante deixou a equipe na semana passada, após o fim do empréstimo, retornou para o Ceará e está em negociação com o futebol japonês. Ele deixou o São José com seis gols em oito jogos na Série C.

Desafio no gramado

O duelo diante do São José se torna difícil não só pela boa campanha do time gaúcho na Série C até aqui. Com 20 pontos conquistados, o Zeca - como é apelidado - ocupa o 6º lugar e tem a terceira melhor campanha como mandante. Em seis jogos, são quatro vitórias e dois empates.

E essa boa vantagem em casa pode ter explicação, também, no gramado sintético no estádio Passo d’Areia. Além da torcida, que faz o seu papel apoiando o time nas arquibancadas, dá para dizer que o São José é mais um no futebol brasileiro que apresenta ótimos resultados dentro de casa e que tem como aliado um campo com material diferente dos demais times na competição. Com a expectativa de se aproximar dos líderes da Série C, a diretoria do São José fixou o valor do ingresso para o jogo contra o Vitória em R$ 20.

Do lado de cá, o rubro-negro fez o que estava ao seu alcance na preparação. Durante a semana, o técnico João Burse promoveu treinamentos no campo de grama sintética da Toca do Leão. Na sexta-feira, por exemplo, o elenco trabalhou bolas paradas com jogadas ensaiadas, além de cruzamentos defensivos e ofensivos, tudo no campo sintético. Burse ainda promoveu um treino tático e de finalizações frontais.

Antes da bola rolar, o Vitória faz mais um treino na manhã deste sábado (9) e, após a atividade, o grupo embarca para Porto Alegre.