Vitória tenta vencer dois jogos seguidos pela primeira vez na Série B

Após acabar com o jejum de triunfos, o Vitória vai em busca de pôr fim a um tabu. Diante da Ponte Preta, o rubro-negro tentará comemorar duas vitórias consecutivas pela primeira vez nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola na sexta-feira (20), às 16h30, no Barradão, em partida válida pela 22ª rodada.

"A gente ainda não conseguiu vitórias consecutivas na Série B. A gente vinha em um momento delicado, mas conseguiu a vitória no último jogo. Acho que temos que pensar jogo a jogo, pontuar. Precisamos vencer jogos consecutivos se quisermos ter uma chance na parte de cima da tabela", afirmou o centroavante Léo Ceará.

Depois de nove tropeços seguidos, o Vitória festejou o placar de 3x0 contra o Figueirense, na última quinta-feira (12), no Barradão, e quer manter a pegada contra a equipe paulista na segunda partida como mandante do returno. Nas outras quatro vezes em que o time venceu no campeonato, tropeçou no confronto seguinte.

Na estreia da Série B, o Leão ganhou o Sampaio Corrêa, por 1x0, no Barradão, mas empatou sem gols com o Figueirense na sequência, no estádio Orlando Scarpelli. O rubro-negro voltou a vencer em casa e pelo mesmo placar, na 6ª rodada, o Paraná, mas no jogo seguinte perdeu para o Confiança, no Batistão.

Na 8ª rodada, novamente atuando como mandante, o Vitória bateu o Cuiabá por 4x2, porém foi derrotado pelo Cruzeiro por 1x0, no Mineirão, na rodada seguinte. O último triunfo sob o comando do técnico Bruno Pivetti ocorreu na 11ª rodada diante do Oeste: 3x1 no Barradão.

Na sequência, ainda com o ex-comandante à beira do campo, o time teve pela primeira vez a oportunidade de jogar novamente em seu estádio após um triunfo, só que perdeu dentro dos seus domínios para o CSA, por 1x0. Nos três triunfos anteriores, o Vitória atuou como visitante na rodada seguinte.

O triunfo contra o Figueirense foi o primeiro sob o comando do atual treinador Eduardo Barroca. Vencer a segunda partida seguida pela primeira vez será importante para o comandante se firmar no posto e para o time dar continuidade à reabilitação no campeonato. O Leão está na porta da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 24 pontos, a quatro do Náutico, que soma 20 e está na 17ª colocação.

Se o rubro-negro luta para se distanciar da degola, a briga do adversário da vez é para entrar no G4. Em 6º lugar, a Ponte Preta tem 32 pontos e persegue o Sampaio Corrêa, que aparece em 4º lugar, com 34 somados. Derrotar a equipe paulista fará o Vitória se reabilitar ainda mais no campeonato e elevar a confiança do elenco. "Graças a Deus a gente fez um grande jogo contra o Figueirense. É pensar jogo a jogo e tem a Ponte Preta na sexta", projetou Léo Ceará, confiante.

Confira a seguir os cinco triunfos do Vitória nesta Série B e os resultados dos jogos seguintes a cada um deles:

1ª rodada

Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - Barradão

Figueirense 0x0 Vitória - Orlando Scarpelli

6ª rodada

Vitória 1x0 Paraná - Barradão

Confiança 1x0 Vitória - Batistão

8ª rodada

Vitória 4x2 Cuiabá - Barradão

Cruzeiro 1x0 Vitória - Mineirão

11ª rodada

Vitória 3x1 Oeste - Barradão

Vitória 0x1 CSA - Barradão

21ª rodada

Vitória 3x0 Figueirense - Barradão

Vitória x Ponte Preta - Barradão