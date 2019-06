Vitória terá mudanças na defesa pelo quinto jogo seguido

Diante do Sport, no sábado (8), às 20h30, o Vitória terá que mudar o seu sistema defensivo pelo quinto jogo consecutivo. Desta vez a alteração será na lateral direita: o volante Dudu Vieira, que vinha sendo improvisado na função, deve perder a vaga.

Agora, pelo menos, a alteração na equipe será para qualificar o setor. Um dos reforços da ‘era Paulo Carneiro’, o lateral Van, contratado do Bahia de Feira, deve fazer sua estreia como titular.

Van chegou do Tremendão após o final do Campeonato Baiano, em que ele ganhou o prêmio de melhor lateral-direito do estadual. O atleta, no entanto, chegou com uma lesão muscular e ficou treinando por quase um mês.

Nesta semana, porém, Van foi liberado para trabalhar ao lado dos companheiros. O técnico Osmar Loss vem treinando com os portões fechados para a imprensa – por isso a estreia do reforço ainda não pode ser confirmada.

Se fizer a sua estreia, a defesa do Leão diante do Sport ficará bem próxima da que deve ser usada para o restante da Série B – pelo menos até que mais reforços cheguem.

A formação teria Ronaldo; Van, Everton Sena, José Ivaldo e Capa. Apesar das atuações ruins, o lateral esquerdo deve ser mantido.

O ‘rodízio’ no setor de defesa começou com o técnico Claudio Tencati, após a derrota para o Guarani por 3x2. Para a partida com o São Bento em Salvador ele tirou o goleiro Caíque, o zagueiro Victor Ramos e o lateral-direito Matheus Rocha.

Após a derrota para o São Bento, em casa, por 2x1, mais mudanças – agora já sob comando de Osmar Loss. Para o duelo com o Atlético-GO ele trocou o goleiro Lucas Arcanjo por Ronaldo e o volante Farinha, escalado como lateral direito, pelo também volante Dudu Vieira.

Finalmente, no duelo com o Bragantino, Loss trocou o zagueiro Ramon, que havia enfrentado São Bento e Atlético-GO, por José Ivaldo.

Mais mudanças

Outro jogador que deve ser utilizado pela primeira vez como titular é Ruy. Depois de ter se recuperado de uma lesão muscular o meia acabou entrando na etapa final dos dois últimos jogos – contra o Atlético-GO e o Bragantino.

Fora Ruy, o restante do time do meio para o ataque é uma incógnita. Na posição de centroavante, por exemplo, Neto Baiano pode voltar a ser titular após uma partida ruim de Anselmo Ramon.

O trio de volantes, formado por Leo Gomes, Gabriel Bispo e Marciel também pode ser alterado. Como os treinos na Toca do Leão têm sido fechados para a imprensa durante toda a semana, não se sabe se eles seguirão como titulares.

O comandante rubro-negro ainda não sabe se contará com três jogadores. O atacante Matheus Augusto segue se recuperando de lesão, mas treina em campo. É dúvida.

Felipe Garcia e Caíque Souza, ambos atacantes, ainda se recuperam de lesão e já são desfalques confirmados.

Por fim, o volante Rodrigo Andrade trabalhou na academia e é dúvida. O Leão volta a treinar na manhã desta quinta-feira (6), no Barradão.