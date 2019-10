Vitória terá na camisa símbolo de protesto por óleo nas praias

O Vitória vai se posicionar mais uma vez em relação às manchas de óleo que estão invadindo as praias não só da Bahia como de todos os nove estados do Nordeste. Desta vez, a ação será na sua camisa de jogo.

O rubro-negro anunciou nesta sexta-feira (25) que entrará em campo para enfrentar a Ponte Preta no domingo (27) com uma marca de protesto abaixo do seu escudo. Trata-se de uma mancha em formato de uma mão, com a silhueta da região Nordeste destacada.

O símbolo é o mesmo que o clube divulgou em seus perfis de rede social na última segunda-feira (21), ao lado de outros clubes nordestinos - CSA, CRB, Ceará, Fortaleza e Sport.

O NORDESTE LUTA!



É triste ver o óleo invadindo as praias do nosso litoral em um dos maiores desastres ambientais do Brasil.



No jogo desse domingo entraremos em campo com essa camisa. As mãos manchadas de óleo representam a força e a união do povo nordestino.#SOSNordeste pic.twitter.com/vwRJF6MvTk — EC Vitória (@ECVitoria) October 25, 2019

"É triste ver o óleo invadindo as praias do nosso litoral em um dos maiores desastres ambientais do Brasil. No jogo desse domingo entraremos em campo com essa camisa. As mãos manchadas de óleo representam a força e a união do povo nordestino", publicou o Vitória.

O duelo com a Ponte Preta será no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 16h. A partida é de suma importância para o rubro-negro, que iniciou a 31ª rodada como 16º colocado, dois pontos acima da zona de rebaixamento da Série B.