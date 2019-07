Vitória terá nove dias para se preparar até enfrentar o Criciúma

O Vitória terá tempo suficiente para ajustar o time até o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro só volta a entrar em campo no dia 19, quando receberá o Criciúma, às 21h30, no Barradão, em jogo válido pela 10ª rodada. E um dia após a derrota por 1x0 para o Cuiabá, o elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quarta-feira (10), na Toca do Leão. A atividade foi fechada à imprensa.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, os jogadores titulares fizeram um trabalho regenerativo. Os demais realizaram um coletivo contra a equipe sub-17. Com dor no joelho esquerdo, motivo pelo qual foi substituído durante a partida, o zagueiro Zé Ivaldo não treinou nesta quarta e também vai ficar afastado das atividades na quinta-feira. Ele e o atacante Marcelo, que sofreu uma pancada na coxa, fizeram tratamento médico.

Com apenas quatro pontos, o Vitória é o lanterna da Série B. Tem a pior defesa do torneio, com 20 gols sofridos em nove jogos. A média de 2,2 por partida.

A distância para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que no momento é o São Bento, é de três pontos, mas pode aumentar com o complemento da rodada. Para o G4, já são 12 pontos de diferença - o Sport é o quarto colocado, com 16.