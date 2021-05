Vitória terá três semanas livres antes da estreia na Série B

O Vitória se reapresenta na manhã desta segunda-feira (10), na Toca do Leão, para iniciar um período focado em treinamentos. Fora da fase final do Campeonato Baiano, o rubro-negro só disputará a Copa do Brasil e a Série B.

O próximo duelo nem tem data marcada ainda. Será no final de semana dos dias 28, 29 ou 30 de maio, pela primeira rodada da Série B. O adversário será o Guarani, em Campinas. A CBF ainda divulgará a data e o horário da partida.

O compromisso seguinte ao de Campinas tem data certa: será contra o Internacional, pela 3ª fase da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no dia 3 de junho, uma quinta-feira, às 19h, no Barradão. O jogo da volta será no dia 10, às 21h30, em Porto Alegre.

Com isso, o Vitória sabe que terá três semanas inteiras para focar nos treinamentos e recuperar os atletas. No seu último confronto, quando empatou em 1x1 com o Fluminense de Feira pela última rodada do Baianão, o rubro-negro tinha 21 desfalques.

Eram 12 atletas contaminados pela covid-19, sete lesionados e dois suspensos. Agora, o departamento médico terá tempo suficiente para recuperá-los. A maior preocupação, obviamente, é conter o surto da doença. Por isso, a primeira atividade desta segunda será a realização de testes no elenco.

Outra prioridade é recuperar o futebol do Vitória, que só venceu uma das últimas cinco partidas. Para ajudar, o rubro-negro tem recebido reforços: já chegaram o volante Lucas Silva e o meia Bruno Oliveira, emprestados pela Caldense-MG, além do atacante Guilherme Santos, vindo do Atlético-MG.