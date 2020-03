Vitória terá zaga reserva diante do Jacuipense no Baianão

O Vitória enfrentará o Jacuipense no domingo (15), pelo Campeonato Baiano, com a zaga reserva. O desfalque de Maurício Ramos, do elenco principal, repercutirá numa baixa também para a equipe de aspirantes, comandada por Agnaldo Liz.

Sem o veterano de 34 anos, que vinha como titular e capitão da equipe, Geninho convocou o zagueiro Carlos, de 19 anos, para completar o elenco. O garoto, que começou o ano incorporado à equipe principal, foi colocado no sub-23 no final de janeiro e foi titular nas últimas quatro partidas do Baianão.

Além de Carlos, Agnaldo Liz não contará com o outro titular da zaga no duelo em Riachão do Jacuípe. Nuno, dono da posição desde o início do estadual, recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Com isso, o sub-23 rubro-negro forçosamente terá Dedé e Pedro Moraes como titulares diante do Jacuipense. Para compor o banco, Agnaldo Liz terá que solicitar garotos do elenco sub-20.

Dedé, de 24 anos, começou a temporada como titular da equipe de aspirantes. Ele disputou duas partidas antes de perder a vaga para Carlos. Já Pedro Moraes, de 20, foi contratado do Guarani no meio de fevereiro e ainda não foi relacionado.

A lista de desfalques tem ainda o volante Gabriel Bispo, outro suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a vaga, Agnaldo Liz pode escalar Paulo Vítor ou Figueiredo.