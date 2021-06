Vitória termina a 7ª rodada na zona de rebaixamento da Série B

O Vitória está na zona de rebaixamento da Série B. O Leão, que começou a 7ª rodada na 13ª colocação, perdeu para o Londrina por 2x1 em casa no sábado (26), estacionou nos seis pontos e caiu quatro posições na tabela, após os outros jogos. Agora, aparece no 17º lugar, abrindo o Z4.

O Londrina foi um dos times que superou o Leão. Com o triunfo no Barradão, alcançou os sete pontos e subiu para 15º. As outras equipes que ultrapassaram o rubro-negro foram: o Avaí, que venceu o CRB por 1x0 na Ressacada; o Remo, que empatou com o Náutico em 1x1 nos Aflitos; e o CSA, que bateu o Cruzeiro por 2x1 no Rei Pelé.

Neste domingo (27), aliás, o Vitória iniciou a preparação para o próximo desafio da Série B, contra o Botafogo. O duelo será na quarta-feira (30), às 21h30, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Para os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos na derrota para o Tubarão, o técnico Ramon Menezes comandou um treino tático e um coletivo com 60 minutos de duração na Toca do Leão. Ele também orientou os atletas em jogadas ofensivas e finalizações. Os demais fizeram um regenerativo.

A equipe voltará aos trabalhos nesta segunda-feira (28). Na terça-feira (29), a delegação fará o último treinamento antes da viagem para Volta Redonda.