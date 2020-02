Vitória treina na Toca e Ruan Levine é novidade no campo

Um problema a menos, uma opção a mais para o técnico Geninho, do Vitória. O atacante Ruan Levine, que estava lesionado na coxa, recuperou-se e participou do treino com bola nesta quinta-feira (21) na Toca do Leão. A informação foi passada pela assessoria de comunicação do clube, já que a atividade foi fechada à imprensa.

Quem apenas deu voltas no campo por mais um dia foi o meio-campista Fernando Neto, que fez companhia aos atacantes Alisson Farias e Felipe Garcia no treino físico. Em um estágio atrás encontra-se o zagueiro e volante Gabriel Furtado, que continua em tratamento no departamento médico.

Segundo a assessoria rubro-negra, Geninho dividiu o elenco em times que se enfrentaram em campo reduzido, com o objetivo de aprimorar a troca de passes entre os jogadores.

O time principal do Vitória entra no campo no dia 27, a quinta-feira logo depois do Carnaval. Enfrentará o CRB, no Barradão, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

O rubro-negro está invicto e ocupa o terceiro lugar no grupo B, com seis pontos, fruto de uma vitória e três empates. O CRB é o quarto colocado do grupo A, com cinco pontos.

Quem também treinou ontem na Toca foi o elenco de aspirantes, utilizado pelo Vitória no Campeonato Baiano. O grupo comandado por Agnaldo Liz mira o clássico Ba-Vi na próxima rodada, dia 1º de março. Será no Barradão e com torcida única do Leão.

Agnaldo Liz comandou um trabalho com atividades específicas por setores do time. Enquanto a defesa cortava cruzamentos na área, o ataque aprimorava as finalizações.

O Vitória é o segundo colocado do Campeonato Baiano, com os mesmos 11 pontos do Bahia, que lidera devido ao saldo de gols. Faltam quatro rodadas para o fim da fase classificatória, que levará os quatro primeiros colocados para as semifinais do estadual. Quem vencer o clássico vai encaminhar a vaga.

Os ingressos para o Ba-Vi começarão a ser vendidos na próxima quinta, dia 27, a partir das 10h, pela internet (futebolcard.com). Os pontos físicos abrem no dia 28.