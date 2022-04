Vitória troca de fornecedor esportivo e vai lançar camisa popular; confira preço

O torcedor do Vitória terá acesso em breve a uma camisa oficial com preço popular. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (13) pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida na Toca do Leão.

O uniforme custará R$ 129 para o público em geral e R$ 99 para os sócios rubro-negros. A previsão é que as peças estejam disponíveis para venda em junho.

De imediato, o Leão lançará seus novos uniformes quinta-feira (14), no Salvador Shopping, às 19h, quando a loja oficial Negô será reaberta no local. Jogadores, dirigentes e o mascote participarão do coquetel. O preço da camisa não foi divulgado.

Os uniformes serão lançados em parceria com a Volt, nova fornecedora esportiva e patrocinadora do clube. A Volt substitui a Bomache não só no fornecimento de material, como na operação da loja. A camisa nova já estreia sábado (16), contra o Floresta, dia em que a loja oficial do Barradão também será reaberta.

A Volt é uma empresa brasileira, com fábrica em Santa Catarina, e também veste América-MG, CSA, Santa Cruz, Remo, Criciúma, Figueirense e Botafogo-SP. Chegou a ter negociação acertada para fornecer os uniformes do Botafogo, mas foi vetada pelo clube carioca após a transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Durante a entrevista, Fábio Mota também anunciou o Grupo Heineken como novo patrocinador. “Nós hoje anunciamos com muito orgulho essa parceria com a Volt, que está chegando no mercado forte, da mesma forma que anunciamos a parceria com a Heineken”, afirmou Mota. “A cerveja oficial do Barradão será do grupo Heineken, contrato até dezembro desse ano. A torcida do Vitória vai beber as cervejas Heineken, Amstel, Devassa e também água mineral do grupo”.