Vitória vai disputar competições de 2023 com o time principal

Ao contrário do que ocorreu em alguns anos anteriores, o Vitória não terá time de aspirantes no início de 2023. Todas as competições do Leão no próximo ano serão disputadas pelo time principal e sob o comando do técnico João Burse, que renovou contrato por mais uma temporada. A confirmação foi feita pelo próprio treinador.

"Quem vai disputar é o time principal. A montagem já é preparada para o início do ano. Junto com as contratações, com os atletas que estão no clube, montaremos a equipe que vai estrear no Campeonato Baiano e antes na eliminatória da Copa do Nordeste", disse Burse.

Após comemorar o acesso à Série B do Brasileiro no último final de semana de setembro, o Vitória iniciou o planejamento para o próximo ano. O elenco se apresenta no dia 28 de novembro, quando será iniciada a pré-temporada.

O primeiro desafio do Vitória em 2023 será a disputa da pré-Copa do Nordeste. Sem vaga garantida no regional, o rubro-negro vai tentar se classificar para o torneio. Os jogos serão disputados entre os dias 5 e 8 de janeiro.

O Leão também vai jogar o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.