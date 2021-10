Vitória vai enfrentar o Botafogo-PB na pré-Copa do Nordeste

O adversário do Vitória na última fase da pré-Copa do Nordeste está definido. O rubro-negro vai decidir a vaga no torneio regional de 2022 diante do Botafogo-PB.

A equipe paraibana venceu o Imperatriz-MA por 2x0, na noite de quarta-feira (20), no Almeidão, em João Pessoa, e se classificou à terceira fase da competição, onde encontrará o Leão. Ederson e Bruno balançaram a rede.

Ao contrário do que ocorreu na segunda fase, quando o Vitória bateu o Itabaiana por 3x0 em jogo único, a próxima e última fase da pré-Copa do Nordeste será disputada em jogos de ida e volta. Quem levar a melhor, se garante na edição do ano que vem do torneio regional. A CBF ainda vai definir datas e horários dos confrontos.