Vitória vai enfrentar o Cordino na estreia da pré-Copa do Nordeste

O Vitória já sabe quem será seu primeiro adversário em 2023. O rubro-negro vai estrear na pré-Copa do Nordeste contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão. O jogo será no dia 5 de janeiro, no Barradão. Quem ganhar avançará na eliminatória para duelar no dia 8 contra o vencedor de Jacuipense x Altos.

O Leão iniciará a pré-temporada em 28 de novembro e o técnico João Burse terá à disposição a base do time que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro. Apenas por participar da fase preliminar do regional, o Vitória já tem garantido R$ 120 mil. O campeão do Nordestão 2023 poderá embolsar até R$ 6,4 milhões.

O Vitória é um dos 16 times que disputarão a fase preliminar. ASA (AL), Jacuipense (BA), Caucaia e Ferroviário (CE), Cordino e Moto Club (MA), Sousa e Botafogo-PB (PB), Retrô e Santa Cruz (PE), Altos (PI), Potiguar de Mossoró e América (RN), Falcon e Confiança (SE) também brigarão pelas quatro vagas disponíveis.

A pré-Copa do Nordeste de 2023 terá oito times a menos que a edição anterior. Serão duas fases com jogos únicos, disputados no mando de campo do clube melhor colocado no ranking da CBF. A segunda fase será no dia 8 de janeiro.

As equipes que avançarem se juntarão às outras 12 já classificadas: ABC (RN), Atlético de Alagoinhas (BA), Bahia (BA), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fluminense (PI), Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE).

A fase de grupos começa em 22 de janeiro e o sorteio que vai defini-los está agendado para 10 de novembro. O regulamento é o mesmo das últimas duas edições. Os 16 times participantes serão divididos em dois grupos, e as equipes de um grupo enfrentarão as do outro.

Ao final das oito rodadas, os quatro primeiros colocados de cada chave garantirão presença nas quartas de final, que acontecerão em 26 de março. Quem seguir na disputa vai jogar as semifinais em 29 de março. Todos os confrontos terão jogo único, com exceção da final, que será disputada nos dias 19 de abril e 3 de maio.