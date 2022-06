Vitória vai receber aporte financeiro de R$ 400 mil da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou uma verba de R$ 8 milhões para os clubes que disputam a Série C. Cada um dos 20 times participantes do torneio, a exemplo do Vitória, vai receber R$ 400 mil.

Segundo a entidade, esse valor é referente à arrecadação de placas de publicidade (R$ 350 mil) de 2022 e um adiantamento de 2023, além de um auxílio da CBF na casa de R$ 50 mil para cada agremiação.

De acordo com a CBF, o aporte financeiro foi um pedido apresentado pelos clubes durante reunião realizada na sede da entidade, na quarta-feira (8). O valor tem o objetivo de ajudar as agremiações no fechamento de seus orçamentos em função do reflexo dos impactos da pandemia de covid-19. No início da Série C, a CBF já havia disponibilizado uma quantia de R$ 250 mil para cada time.

"A gente vê uma mudança de paradigma, uma valorização do futebol. Foi uma reunião muito importante, você abre um diálogo direto com o Presidente da CBF. Isso vai trazer frutos bons ao futebol brasileiro como um todo", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, ao site oficial da CBF.

VAR

Durante a reunião, os clubes e federações presentes aprovaram a sugestão da CBF de implementar o árbitro auxiliar de vídeo (VAR) a partir da segunda fase desta edição da Série C. O custo da operação será integralmente arcado pela entidade.