Vitória vai ter mudança no time para enfrentar o Remo

Em time que está ganhando não se mexe. Essa é uma das máximas do futebol, mas não será colocada em prática pelo Vitória diante do Remo no jogo das 19h de sexta-feira (10), no Barradão. Novamente à disposição, o lateral esquerdo Roberto voltará à equipe na partida válida pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Ele cumpriu suspensão e não atuou no triunfo por 1x0 contra o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná, no sábado passado.

Na ocasião, o zagueiro Mateus Moraes foi improvisado na posição e inclusive marcou o único gol do jogo. Isso porque Pedrinho foi negociado com o Athletico-PR e já não faz mais parte do elenco. Com a saída dele, Roberto passou a ser a única opção de ofício para a lateral esquerda do elenco principal.

"Claro que a responsabilidade é sempre grande de poder vestir essa camisa. Tinha Pedrinho, mas tenho para mim que o jogador que não tiver sombra, não aumenta seu nível técnico, a sua motivação de jogar. Hoje estou sendo o único lateral de ofício, mas não posso me acomodar. Tenho que sempre, a cada jogo, melhorar e buscar meu espaço", afirmou Roberto após o treinamento desta quarta-feira (8).

O rubro-negro está invicto há seis rodadas, mas segue na zona de rebaixamento. Ocupa a 17ª posição, com 23 pontos. Londrina, Brasil de Pelotas e Confiança completam o grupo dos quatro últimos colocados.

"O grupo está com o pé no chão. Apesar de estarmos em um momento bom, continuamos na zona de rebaixamento. A gente sabe que isso é ruim, mas só o fato de ter essa crescente, vindo as vitórias, é um grande passo. Agora é continuar com o pezinho no chão, jogo a jogo, respeitar e dar o máximo a cada jogo para sair da zona e não voltar mais", afirmou Roberto.

Há chance do Leão sair do Z4 já na próxima rodada. Para isso, precisa vencer o Remo, que é o 12º colocado, com 27 pontos, e torcer por empate ou derrota do Vila Nova, que receberá o Náutico no mesmo dia, em Goiânia. O Vila tem os mesmos 23 pontos do rubro-negro, porém um triunfo a mais.

"É um confronto direto. Claro que todo jogo é importante, mas acredito que o nível de concentração tem que ser bem maior agora porque acredito que é um momento crucial para sair de vez desse fantasma para a gente começar a brigar por outra coisa", projetou Roberto.