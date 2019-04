Vitória vence segunda seguida de goleada no Brasileirão feminino

O Vitória está em recuperação no Brasileirão feminino de futebol. Nesta sexta-feira (26), as meninas venceram o Minas Icesp, do Distrito Federal, pelo placar de 3x0, no Barradão.

Bruna, aos 12 minutos, num golaço de cobertura, e Verena, aos 25, abriram a vantagem de 2x0 ainda no primeiro tempo. Tainara fechou a goleada já na etapa final, em cobrança de falta.

GOLAAAAAAAAAÇO DE NOVO! De Tainara, capitã do time! Virou goleada! VITÓRIA 3 x 0 Minas. ????⚫️????????‍♀️???????????? @Kadu_Brandao pic.twitter.com/621vnFgBz0 — EC Vitória (@ECVitoria) April 26, 2019

Esta é a segunda vitória das Leoas em seis rodadas na primeira divisão do Brasileiro. Na rodada anterior, elas golearam o Sport por 5x0 fora de casa.

Com o resultado o Vitória assume a 9ª posição com seis pontos e saldo de dois gols. Entra na briga por uma vaga na segunda fase, que terá os oito primeiros colocados da primeira.

Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta a Ferroviária-SP. A partida será na quarta-feira, 1º de maio, às 15h, no Barradão.