Vitória vence três jogos seguidos pela primeira vez na temporada

Há um novo clima sobre o Barradão, e não é à toa. Ao bater o Brasil de Pelotas neste sábado (23) por 4x0, o Vitória ganhou dois jogos seguidos pela primeira vez nesta Série B.

E, se for para contar o duelo com o Itabaiana, pelo pré-Nordestão, na terça-feira (19), são três vitórias seguidas. Com um detalhe: sete gols marcados, já que o placar sobre o time sergipano foi de 3x0.

Faz tempo que o torcedor não comemora tantas vezes seguidas. A última vez em que o rubro-negro encaixou três vitórias consecutivas foi na reta final da edição passada da Série B, válida pelo ano de 2020, mas encerrada em 2021.

Foi no final de janeiro deste ano, quando venceu as três últimas rodadas: 2x1 sobre o Guarani, 1x0 sobre o Botafogo-SP e 1x0 sobre o Brasil de Pelotas. Portanto, foi a última vez também em que o rubro-negro venceu duas seguidas na Série B.

Ou seja, na temporada 2021 o Vitória não venceu três seguidas. A última vez em que venceu duas seguidas foi no começo de abril, quando bateu o Treze por 3x1, pela Copa do Nordeste, e o Rio Branco-ES por 2x0, pela Copa do Brasil.

O destaque do duelo deste sábado, no Barradão, foi o garoto David, de 21 anos. Ele marcou dois gols, chegou a quatro na Série B e é o artilheiro da equipe na competição.

“Segui trabalhando muito, calado o tempo todo, para que essa oportunidade voltasse. Pude jogar ali, numa posição que não jogo sempre, mas desde a base venho fazendo essa posição quando precisam”, disse o atacante.

David, que é ponta de origem, foi escalado por Wagner Lopes como centroavante. Isso porque Manoel está com uma lesão na face e desfalcou a equipe.

“Espero continuar ajudando o Vitória a sair dessa situação. Só tenho a agradecer ao Todo Poderoso, que reina para sempre. Tudo é para ele e tudo é dele”, comemorou o garoto.

Além do retrospecto ofensivo, marcando sete gols em dois jogos, o Vitória passa por esse momento vencendo três seguidas sem sofrer gols. Antes, havia batido o Sampaio Corrêa por 1x0.

Agora, o Vitória enfrenta pela 32ª rodada a Ponte Preta. O duelo será no sábado (30), às 16h, em Campinas. Se a Macaca não vencer o Remo neste domingo (24), fora de casa.