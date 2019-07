Vitória viaja para enfrentar o Londrina pela Série B

A delegação do Vitória viajou para Londrina na manhã dessa segunda-feira (22) e à tarde encerra a prepração para o jogo da 12ª rodada da Série B no CT do PSTC. Na terça-feira (23), às 21h30, o Leão visita o Londrina, no estádio do Café. O técnico Osmar Loss relacionou 19 jogadores para o confronto. Por opção do treinador, o lateral direito Van e o atacante Marcelo não estão entre os convocados, assim como o volante Marciel, que ficou fora pela segunda partida consecutiva.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, Osmar Loss admitiu que pretende repetir a escalação do time que venceu o Criciúma por 2x0 na última sexta-feira (19). A confirmação dependerá da avaliação física dos jogadores em decorrência do cansaço da partida e da longa viagem até Londrina.

Com sete pontos, o Vitória é o 18º colocado da Série B. O objetivo diante da equipe paranaense é conseguir o segundo triunfo consecutivo pela primeira vez na competição. Porém, mesmo que vença o jogo, o Leão não deixará a zona de rebaixamento nessa rodada, porque o Vila Nova, primeiro time fora da degola, soma 11, pontuação suficiente para não ser ultrapassado pelo rubro-negro.

Com 17 pontos e em 6º lugar, a briga do Londrina é pra entrar no G4, algo viável nessa rodada. Pra isso, a equipe mandante precisa vencer o Vitória e torcer por um empate entre Atlético-GO e Botafogo-SP, que também se enfrentam na terça-feira, às 20h30, no estádio Antônio Accioly.

Confira a lista de relacionados do Vitória para o jogo contra o Londrina:

Goleiros: Martín Rodriguez e Ronaldo

Laterais: Capa, Chiquinho e Matheus Rocha

Zagueiros: Bruno Bispo, Everton Sena e Ramon

Volantes: Baraka, Gabriel Bispo, Léo Gomes e Lucas Cândido

Meias: Felipe Gedoz, Nickson e Ruy

Atacantes: Anselmo Ramon, Neto Baiano, Thiaguinho e Wesley