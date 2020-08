Vitória visita o CRB em Maceió para voltar ao G4 da Série B

O Vitória vai em busca do primeiro triunfo fora de Salvador na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (22), às 19h, o rubro-negro visita o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Vencer o time alagoano é o único caminho para não desgarrar do pelotão de cima da tabela de classificação.

Com seis pontos, o Leão iniciou a 5ª rodada na 8ª colocação. O adversário tem sete pontos e começou em 5º. Se ganhar, o Vitória ultrapassa o CRB e pode voltar ao G4 e chegar até a vice-liderança a depender de outros resultados. O rubro-negro só não tem como alcançar o líder Paraná, que está isolado com 10 pontos.

Longe de Salvador, o Vitória terá que correr atrás do prejuízo sofrido no Barradão, onde o empatou com o Náutico sem gols quarta-feira. Antes, havia empatado também os dois jogos anteriores, contra Figueirense, em Florianópolis, e Ponte Preta, em Campinas. Apesar de estar invicto na Série B, o rubro-negro só venceu uma vez, na estreia, em casa, 1x0 contra o Sampaio Corrêa.

O Vitória já esteve no G4 nesse começo de Série B, na terceira rodada, quando ocupou a 4ª posição. Já o CRB nunca figurou no grupo dos times que garantem acesso à Série A e registra atualmente a melhor classificação nesta edição do torneio.

O time alagoano fez valer o mando de campo e venceu as duas partidas que disputou em casa. No estádio Rei Pelé, bateu Oeste e Brasil de Pelotas, ambos por 1x0. Não à toa, o técnico Bruno Pivetti analisou bastante a produção adversária.

“Nós estudamos muito o CRB. Sabemos que é uma equipe organizada, tem grandes jogadores. Já estudamos a melhor maneira de neutralizar os pontos fortes e também atacar as vulnerabilidades. Nenhuma equipe é perfeita e geralmente a gente encontra esse espaço. Temos a certeza que vai ser um grande jogo e esperamos sair daqui com um resultado positivo”, afirmou o treinador rubro-negro.

Na Série B do ano passado, o primeiro duelo entre Vitória e CRB também foi no estádio Rei Pelé e o Leão levou a melhor. À época comandado por Carlos Amadeu, o time venceu a partida por 1x0, com Felipe Gedoz cobrando pênalti.

No segundo turno, empate por 2x2 no Barradão, sendo um dos gols da equipe alagoana marcado por Léo Ceará. O centroavante revelado na Toca estava emprestado e era um dos destaques do adversário, que optou por escalá-lo na partida mesmo o contrato prevendo multa caso isso ocorresse. Dessa vez, ele vestirá a 9 do lado vermelho e preto.

O histórico do duelo entre Vitória e CRB na Série B, na era dos pontos corridos, é favorável à equipe baiana, que venceu cinco e perdeu um dos oito jogos disputados, nas edições de 2007, 2012, 2015 e 2019. Dois confrontos terminaram empatados. No quesito bola na rede, vantagem também do rubro-negro, que comemorou 15 gols e sofreu 8.

A partida contra o CRB será a terceira contra um time nordestino em cinco rodadas. Depois de estrear contra o maranhense Sampaio Corrêa, o Vitória enfrentou o pernambucano Náutico. Na sétima rodada haverá mais um confronto regional, com o sergipano Confiança.

A preparação para o jogo foi finalizada no centro de treinamento do CSA, em Maceió, outro rival nordestino com o qual o Vitória irá encontrar na 12ª rodada. Será o último duelo regional do Leão no primeiro turno da Série B.

O técnico Bruno Pivetti garante que o o time está preparado para o desafio contra o concorrente direto. “O Vitória está pronto para que possamos fazer um grande jogo e conquistar aquele que é o nosso objetivo, que são os três pontos”, projeta.

Prováveis escalações:

CRB: Victor Souza; Reginaldo, Xandão, Gum e Hugo; Washington, Thiaguinho e Diego Torres; Magno Cruz, Léo Gamalho e Luidy (Bill). Técnico: Marcelo Cabo.

Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Rodrigo Andrade (Marcelinho) e Fernando Neto; Vico, Léo Ceará e Mateusinho. Técnico: Bruno Pivetti.