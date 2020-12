Vitória volta de Curitiba com dois atletas no departamento médico

A delegação do Vitória já está de volta a Salvador, após a goleada de 4x1 sobre o Paraná em Curitiba, mas tem dois problemas médicos. O goleiro Ronaldo sentiu desconforto na parte anterior da coxa direita, enquanto o zagueiro Wallace sofreu um trauma no pé direito.

A dupla pode virar desfalque para a próxima partida do Leão, contra o Confiança. O técnico interino Rodrigo Chagas já não poderá contar com o volante Guilherme Rend, que levou o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o treinador terá os retornos do zagueiro Maurício Ramos e do lateral Rafael Carioca, que cumpriram suspensão.

Wallace já iniciou o tratamento, o que fez o inchaço no pé regredir, mas precisou viajar sem calçar o tênis. A equipe rubro-negra chegou em Salvador na tarde desta quarta-feira (2), e os atletas foram liberados.

Os jogadores se reapresentarão na manhã desta quinta (3), quando farão o único treino antes de enfrentar o Confiança. A partida será nesta sexta (4), às 19h15, no Barradão, pela 26ª rodada da Série B. O Vitória tem 32 pontos e ocupa a 14ª colocação.