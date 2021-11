Vitória x Vila Nova: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Após seis meses de disputa, a Série B do Campeonato Brasileiro chega à última rodada neste domingo (28) com três times na disputa para evitar o rebaixamento, e um deles é o Vitória. Em 18º lugar, com 40 pontos, o Leão enfrenta o Vila Nova e, além de vencer, precisa também que o Remo perca do Confiança, em Belém, e que o Londrina não ganhe do Vasco, em Londrina (PR). Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O confronto entre Vitória e Vila Nova terá transmissão exclusiva do Premiere. Depois da partida, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

A bola rola a partir das 16h de domingo (28) no Barradão.

Ingresso

A diretoria rubro-negra manteve a promoção, com arquibancada a R$ 20 e meia-entrada a R$ 10. A cadeira custa R$ 100 / R$ 50 (meia). À venda no Barradão e através do site da Futebol Card. Os portões do estádio abrem às 14h de domingo.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; Cedric, Eduardo e Fernando Neto; Fabinho, David e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Donato, Renato e Willian Formiga; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Alesson, Clayton e Diego Tavares. Técnico: Higo Magalhães.

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro apita o jogo, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza (trio de Minas Gerais). O árbitro de vídeo (VAR) é Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).