Vitorino Campos deixa a Animale

A grife carioca Animale anunciou que o estilista Vitorino Campos se despede do cargo de diretor criativo, após cinco anos. Seu posto será ocupado por Claudia Jatahay, fundadora e vice-presidente da marca.

“Foram cinco anos de muito trabalho e aprendizado. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os departamentos da empresa, o que me proporcionou uma bagagem e uma experiência supervaliosas. São ciclos que se encerram e novos ciclos que se abrem”, nos disse Vitorino.

(Foto: Divulgação)

Olho nele!

O baiano Slim Mello é, desde setembro, o head sommelier do chiquérrimo restaurante Asiate, no Mandarim Oriental, em Nova York.

Ex-dançarino do Bolshoi, ele chegou a NY para seguir essa carreira. Depois de muitos trabalhos na área, Mello começou a se interessar por vinho e, após ser aluno da master Laura Williamson, entrou na equipe do hotel como estagiário, até chegar ao posto que ocupa hoje.

(Foto: Reprodução)

Rasante

O Ministro das Relações Externas da Alemanha, Heiko Mass, desembarca amanhã em Salvador, onde inicia sua viagem pela América Latina. Na capital baiana, ele cumprirá agenda oficial até o final do dia. Em seguida, Mass viajará para Brasília. De lá, partirá para a Colômbia e depois para o México.

(Foto: Reprodução)

Presença

O publicitário baiano Nizan Guanaes marcou presença, terça-feira, na comemoração dos 20 anos do Baretto, no hotel Fasano, em São Paulo. A noite, comandada por Rogério Fasano, foi bem animada e contou também com o lançamento da nova edição do Corriere Fasano, o jornal do Grupo Fasano. Logo após o evento, Guanaes seguiu para Londres, onde está ao lado da esposa, Donata Meirelles.

Nizan Guanaes, Rogério Fasano e Filippo La Rosa (Foto: Divulgação)

Agenda

A associação Circuito G10, que possui mais de 40 lojas, em sua maioria na Alameda das Espatódeas, vai promover um almoço na próxima terça-feira. Será no restaurante Fasano, que funciona dentro do Hotel Fasano, e deverá reunir os mais atuantes arquitetos e designers de interiores da Bahia.



Exposição

A partir de junho, a exposição Djanira: A Memória de seu Povo estará em cartaz na Casa Roberto Marinho, no Cosme Velho – Rio de Janeiro. Realizada em parceria com o Masp, a mostra contará com cerca de 70 obras criadas pela saudosa Djanira da Motta e Silva ao longo de quatro décadas. Um dos destaques será a tela Mercado da Bahia, datada de 1959.

Olá, Paris!

A empresária Paula Frank acaba de desembarcar na Europa. E, dessa vez, a viagem não será a passeio. Amanhã, ela irá apresentar em Paris, na França, a coleção de bolsas que leva sua assinatura, com design contemporâneo e uso de peles

exóticas, legalizadas. Algumas, inclusive, terão pinturas artesanais, com temática brasileira e tropical, feitas pelo artista baiano Fagner Bispo. A ação na capital parisiense será orquestrada pelo consultor Eryck Francys, especialista em mercado do luxo e que já passou por grandes marcas, como Dior, Hermès e Yves Saint Laurent.



Memória

Fatima e Alcebiades Barata, Jussara e Carlos Amorim, Elsa e Luiz Viana Queiroz, Fátima Suarez e André Sampaio, Isabela Suarez e Bruno Adry, Mariana e Sócrates Dourado, Hélia e André Teixeira, Vaneska e Luciano Pinho mandam celebrar missa na Igreja da Vitória, amanhã, às 19h, pelos 30 dias de mote de Paulo Damasceno, nas presenças de sua mãe, Creza, e da irmã Cristina Damasceno. Paulo morreu subitamente, dormindo, e deixou uma legião de amigos e admiradores que agora lhe prestam as últimas homenagens.